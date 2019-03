Schwaches Derby endet 1:1

Die Fußball-Verbandsligisten OSC Vellmar und CSC 03 Kassel trennten sich im Stadion am Schwimmbad 1:1 (1:1)

Einen Sieger hatte das Derby zwischen dem OSC Vellmar und dem CSC 03 Kassel nicht verdient. Beide traten mit dem nahezu letzten Aufgebot an. Zu den vorher bekannten Ausfällen musste der OSC auch noch Enes Glogic ersetzen, die 03er den erkrankten Christian Käthner. So entwickelte sich eine Partie auf mäßigem Niveau. Torszenen gab es kaum. Umso verwunderlicher, dass bis zur Pause immerhin zwei Tore fielen. Aus dem viel beschworenen Nichts kam Vellmar zur Führung, als Gäste-Verteidiger Lars Frerking in einer harmlosen Situation unglücklich ins eigene Netz traf (25.).

Mit der einzigen echten Chance der ersten Hälfte glichen die Rothosen aus. Karim Kouay nahm ein Zuspiel volley und jagte den Ball zum 1:1 ins kurze Tordreieck (41.). Und jubelte über seinen Treffer, obwohl er selbst früher beim OSC gespielt hatte. „Ich habe mir gesagt, ich bin so lange hier weg, das dürfte Vellmar nichts mehr ausmachen“, sagte der Schütze, den später das Glück verließ. Angeschlagen in die Partie gegangen, musste er wegen muskulärer Probleme raus.

Nach der Pause verlief das Derby noch unansehnlicher. Gefühlt landeten mehr Pässe beim Gegner oder im Aus als beim eigenen Mann. Erst in den letzten Minuten raffte sich der OSC zu so etwas wie einer Drangperiode auf, die aber letztlich nichts mehr einbrachte.

„Das Spiel lebte von der Dramatik und der Frage, wer den entscheidenden Fehler machen würde. Aber wir standen gut in der Ordnung und haben wenig zugelassen“, gab sich CSC-Trainer Lothar Alexi unter den gegebenen Umständen zufrieden. „Wenn ich über etwas nörgeln wollte, dann dass wir häufig hinter die Mittelfeldkette kamen, aber der letzte Pass nicht kam“, fügte er an. Sein Gegenüber Jörg Müller konnte mit dem 1:1 ebenso leben. „Wir haben die Fehler von letzter Woche vermieden und keine Räume preisgegeben. Beiden Angriffsreihen hat die Durchschlagskraft gefehlt“, sagte Jörg Müller.