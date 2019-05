Lohfelden wehrt sich vergeblich

Lohfeldens Hessenliga-Fußballer ohne Chance

„Gratulation an Alzenau. Am Ende war es ein klarer und verdienter Sieg. Wir haben uns gut verkauft und das Spiel lange eng gehalten. Nach unserer großen Chance zum Ausgleich, haben wir direkt danach mit einem Konter das 0:2 erhalten, meinte Lohfeldens Trainer Alfons Noja unmittelbar nach der 0:3 (0:1)-Niederlage des FSC beim FC Alzenau in der Fußball-Hessenliga. Das Noja-Team attackierte früh, was Alzenau zunächst vor reichlich Probleme im Spielaufbau stellte. So dauerte es rund eine Viertelstunde, bis der Favorit sich darauf einstellte. In der 19. Minute ging dann FC-Abwehrspieler Francesco Calabrese auf und davon, passte genau auf den heraneilenden Kreso Ljubici, der das Leder mit seinem trockenen Schuss aus rund acht Meter am chancenlosen FSC-Keeper Tobias Orth in die Maschen schob. Im Anschluss bekam der Tabellenzweite immer mehr Oberwasser und die rund 350 Zuschauer zählten praktisch schon die Minuten, wann der zweite Treffer fallen würde. Doch trotz zweier guter Chancen von Torjäger Hedon Selishta (20., 28.) und von Manuel Konate Lueken (40.), konnten die Gäste den knappen Rückstand in die Pause retten.

Im zweiten Abschnitt wollte Lohfelden eine kurze Kunstpause der Hausherren nutzen. Doch blieben die FSC-Bemühungen letztlich harmlos. „Lohfelden hatte im gesamten Spiel eine einzige Gelegenheit, sie waren eigentlich nur so zwischen der 60. und 65. Minute etwas gefährlich“, meinte Alzenaus Vorsitzender Andreas Trageser. Alzenaus Torgarant Hedon Selishta war es schließlich, der das Nervenkostüm der FC-Fans beruhigte (72.). Mit dem dritten Streich durch Marcel Wilke, der nach einem Eckball wieder einmal goldrichtig stand (84.), stimmte aus Sicht des Barletta-Ensembles dann auch das Resultat.