Klarer Auftrag Heimerfolg: TSV/FC Korbach und TSV Altenlotheim wollen Sieglos-Serien beenden

Fehlt Korbach gerade ziemlich: Steffen Emde, hier im Derby gegen Altenlotheim mit Rudi Hofert. © Worobiow

Korbach – Die SG Schauenburg in Wolfhagen, der TSV Besse in Korbach, die SG Neuental/Jesberg bei der Baunataler Eintracht: Diese Paarungen am viertletzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga führen die drei Letzten der Tabelle und die drei Ersten zusammen.

Klingt irgendwie nach Vorentscheidung im Ringen um den Klassenerhalt, aber man weiß ja nie. Der TSV Altenlotheim als am meisten gefährdetes Waldecker Team vertraut sich also besser selbst. Auch TuSpo Mengeringhausen und SG Goddelsheim/Münden wollen theoretische Zweifel aus eigenen Kraft ausräumen.

Schwalmstadt – Mengeringhausen (Hinspiel 2:2/Sa., 17 Uhr). Die in Ziegenhain angesetzte Partie führt den TuSpo in seinem knackigen Restprogramm mit noch drei Kreisderbys zum Tabellenvierten. „Wir freuen uns auf diese anspruchsvolle Aufgabe“, sagt Trainer Oliver Hintschich. Der große und vermutlich gut bespielbare Platz in Schwalmstadt sollte seiner Mannschaft entgegen kommen, die trotz des 3:4 am Mittwoch in Mengsberg zeigte, dass sie spielerisch mittlerweile in der oberen Hälfte der Staffel angekommen ist.

Die Grün-Weißen wissen, dass sie besser noch einen „Dreier“ buchen sollten, damit das Thema Abstieg abschließend behandelt ist. Die Gastgeber spielen um Platz drei in der Abschlusstabelle und haben nach dem wenig rühmlichen Nichtantritt in Wolfhagen mit zehn Punkten aus vier Partien zuletzt bewiesen, dass sie ihren Ehrgeiz nicht verloren haben.

Hintschich, der die beiden Tage zwischen Mengsberg und Schwalmstadt für die Regeneration nutzt, rechnet wieder mit dem Einsatz von Nico Müller und Giulian Braun, die am Mittwoch zu spät von ihren Bundeswehr-Verpflichtungen loskamen.

Altenlotheim – Edermünde (0:3/So., 15 Uhr). Im vorletzten Heimspiel der Saison wollen die Altenlotheimer den Schritt zum Klassenerhalt tun, den sie beim 2:2 in Besse verpasst haben. Nach nur einem Zähler aus den letzten fünf Spielen muss endlich wieder ein „Dreier“ her, und der Heimsieg steht auch auf dem Zettel. Freilich ist der SC Edermünde eine andere Nummer als Besse. Der Siebte um Torjäger Jonathan Mertsch (12 Treffer) ist eins der besten Rückrundenteams. „Edermünde hat sich durch einen tollen Lauf nach oben gearbeitet. Wenn man sie ins Spiel kommen lässt, wird es schwierig“, sagt TSV-Trainer Robin Wissemann. Mittel dagegen kennt er: „Wenn sie von Anfang genug Gegenwind bekommen, haben sie Probleme.“

Das spielende Personal bietet Wissemann vor den letzten vier Partien ein Kontrastprogramm. Einerseits rechnet der Coach mit der Rückkehr von Sascha von Drach, Martin Grebe und Till Buckert. Andrerseits bleibt das Fragezeichen hinter dem Einsatz von Nico Backhaus (Fersenprobleme) groß, dazu steht definitiv fest, dass die Saison für Manuel Neuschäfer gelaufen ist. Im MRT habe sich herausgestellt, dass er seit Wochen einen Bruch in der Schulter habe. „Er wird eventuell noch operiert.“

Korbach – Besse (3:1/So., 15 Uhr). Was ist mit dem TSV/FC los? Der letzte Sieg des Aufsteigers datiert vom 31. März, nach dem komplett sieglosen April ist längst nicht mehr abgemacht, dass der Aufsteiger Platz drei behält. „Wir wollen unbedingt mal wieder gewinnen“, sagt Trainer Uwe Tenbusch mit Verweis auf die „Durststrecke“, die beim jüngsten 1:1 in Schauenburg nicht endete.

Spielerisch sind die Hansestädter ihrem stark abstiegsgefährdeten Gegner deutlich überlegen. Aber das reicht womöglich nicht, Besse kommt über Einsatz und Kampf, bisweilen grenzwertig. „Im Hinspiel haben wir ziemlich gelitten“, sagt Tenbusch. Zwei Besser flogen vom Platz. Offensiv bleibt Korbach geschwächt, da Steffen Emde und Bjarne Deselaers (jeweils Fußverletzung) wohl weiter fehlen. Im Tor will wieder Sören Beckmann stehen, der am letzten Sonntag verletzt fehlte. Betim Veseli sollte ebenfalls in den Kader zurückkehren. bb/mn