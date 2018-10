Klindworth macht den Jovic

In der Fußball-Kreisoberliga gewinnt der TSV Rothwesten II gegen den TSV Oberzwehren 8:0

Auweia. Der Tabellenletzte kassiert beim Vorletzten eine heftige Packung – heißt: Der TSV Rothwesten II feiert ein 8:0 (5:0)-Schützenfest gegen den TSV Oberzwehren. Das deutliche Ergebnis ist aber nicht das Besondere dieses Kellerduells in der Fußball-Kreisoberliga. In den Blickpunkt spielte sich Alexander Klindworth. Der Rothwestener dachte sich wohl: Was Frankfurts Luka Jovic kann, kann ich schon lange – und erzielte wie der Eintracht-Stürmer fünf Tore.

Der Torjäger

Natürlich war Klindworth nach der Partie ein gefragter Mann. Der 20 Jahre alte Neuzugang kam zu Saisonbeginn vom SV Espenau zu den Fuldatalern, war bereits am 8. Spieltag beim 6:2-Erfolg gegen Nordshausen aufgefallen, als er mit vier Treffern erfolgreich war. Neben dem Vierer- und Fünferpack traf er noch jeweils einmal gegen CSC 03 II und gegen die SVH Kassel.

An den Frankfurter Jovic, der am Freitagabend im Bundesligaspiel gegen Düsseldorf ebenfalls fünfmal traf, dachte er aber in keinem Moment. Nach der Partie sprach er über seine sportlichen Ziele: „Vordergründig geht es nicht darum, wie viel Tore ich erziele. Ich möchte dazulernen, um Anschluss an die erste Mannschaft zu finden.“

Leider lassen sich Berufliches und Sportliches bei dem Stürmer nicht immer in Einklang bringen. Klindworth macht in einem Kasseler Fitness-Studio eine Ausbildung zum Fitness-Ökonom als Grundlage für sein Fernstudium. Dies lässt nicht immer eine geregelte Trainingsteilnahme zu.

Der Spielverlauf

Schnell wurde im Rothwestener Bergstadion klar, wer als Sieger den Platz verlassen würde. Bereits nach einer Viertelstunde führten die Gastgeber von Trainer Andreas Geisler 4:0, und damit waren die Gäste gut bedient.

Der Reihe nach: Bevor die Fuldataler in Führung gingen, scheiterten die späteren Torschützen Klindworth und Adrian Lucheux bereits mit Alleingängen am gegnerischen Torhüter Ali Hellal oder an mangelnder Konzentration. Dann aber eröffnete der spätere Doppeltorschütze Lucheux den Torreigen (7.), als er einen Alleingang diesmal erfolgreich abschloss. Nach gleichem Strickmuster fielen dann auch die Treffer zum 2:0, 3:0 und 4:0 in der 8., 9., und 16. Minute, allesamt durch Klinworth. Die einzige nennenswerte Chance für den Tabellenletzten vergab Eike Rothauge aus spitzem Winkel (21.). Marian Lutteropp machte mit seinem Treffer zum 5:0 (23.) gegen hilflose Gäste den Halbzeitstand perfekt.

Die Gastgeber nahmen nach dem Seitenwechsel das Tempo aus ihrem Spiel. Klindworth und Lucheux erhöhten zwischenzeitlich auf 6:0 und 7:0 (55., 59.), bevor auch die Gäste ihre Möglichkeiten hatten. Rothauge scheiterte am aufmerksamen TSG-Torhüter Marvin Schmidt (70.), und zu allem Überfluss verhinderte ein Abwehrspieler den Ehrentreffer der Gäste, als er den Schuss von Niaki Haschemi von der Torlinie kratzte (72.). Nachdem Lutteropp im Strafraum von den Beinen geholt wurde, verwandelte Klindworth den fälligen Strafstoß zum 8:0-Endstand (81).