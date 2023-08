Korbach kassiert beim 2:5 gegen Schauenburg einen herben Dämpfer zum Auftakt

Diskussionsbedarf bereits in der 8. Spielminute: Korbachs Kapitän Lukas Beil (Mitte) erklärt Housamaldin AL Khoja (links) die Entstehung zum 0:1, rechts Torwart Sören Beckmann, verdeckt Marcel Siebert (21). © Artur Worobiow

Die SG Schauenburg hat dem TSV/FC Korbach in der Fußball-Gruppenliga einen bösen Auftaktdämpfer beschert. Die Kreisstädter unterlagen 2:5 (0:2).

Korbach – Die Bäume wachsen beim TSV/FC Korbach nicht in den Himmel. Der mit gewissen Ambitionen ausgestattete Dritte der Vorsaison hat seinen Start in die neue Saison der Fußball-Gruppenliga vergeigt – 2:5 (0:2) hieß es unerwartet deutlich gegen die SG Schauenburg.

Trainer Uwe Tenbusch hatte seine Mannschaft wegen Urlaub und Verletzung umstellen müssen. Lukas Beil und Marcel Siebert bildeten das Innenverteidiger-Duo, Henrik Plassmann und Housamaldin Al Khoja besetzten die Außen. Zudem gab der 17 Jahre alte Maik Walger sein Liga-Debüt.

Die Defensive war von der ersten Minute an gefordert. Vor allem Schauenburgs Neuzugang Jan Philip Schmidt bereitete ihr große Probleme. In der 8. Minute traf er zum ersten Mal – nach einem Pass von Marius Crede in der Tiefe, spielte er Keeper Sören Beckmann aus und markierte im Grätschen das 1:0. Tenbusch reagierte und beauftragte Jonah Schmincke mit der Bewachung Schmidts.

Diese Umstellung beruhigte das Korbacher Spiel nicht. In der 16. Spielminute rutschte Henrik Plassmann bei Dauerregen weg, Luca Riehl passte auf Schmidt, der mit der Hacke auf Leon Göbel ablegte. Gegen dessen Schuss aus sechs Metern hatte Beckmann keine Abwehrchance.

Ohnehin schienen die Korbacher sich mit den Platzverhältnissen nicht wirklich auseinandergesetzt zu haben. Immer wieder kam es zu brenzligen Situationen vor ihrem Tor, als sie wegrutschten oder einen unsicheren Stand hatte. „Man hat gesehen, dass meine Spieler mit dem Kopf noch nicht richtig bei der Sache sind. Das Verhalten vor und während des Spiels hat mir heute überhaupt nicht gefallen“, sagte Tenbusch enttäuscht.

Glück hatte die junge Korbacher Elf, dass der Gegner vor der Pause noch gute Möglichkeiten liegen ließ. Der neue SG-Trainer Jörg Krug war trotzdem sehr zufrieden mit dem Auftritt des Teams: „Das Spiel haben wir vor allem wegen unserer starken Leistung in der ersten Halbzeit verdient gewonnen.“ Obwohl auch die Leistung nach dem Wechsel gut war.

Schmidt tauchte einmal mehr frei vor Beckmann auf, nachdem Luca Siciliano den Ball einfach mit dem Kopf verlängert hatte. Der Neuzugang aus Sand erhöhte eiskalt zum 3:0 (53.). Sechs Minuten später deutete sich ein Korbacher Debakel an, als Riehl einen langen Ball von Crede zum 4:0 verwertete.

Damit wollten sich die Korbacher jedoch nicht abfinden. Steffen Emde staubte nach einem Schuss von Plassmann ab (65.), bevor der eingewechselte Betim Veseli nach Vorlage von Walger auf 2:4 verkürzte (67.). Hätte Sven Leonhardt seine Großchance verwandelt (73.), wäre eventuell mehr möglich gewesen als Ergebniskorrektur. So besorgte Schmidt das letzte Tor der Partie – nach Vorlage von Göbel erzielte er in der Nachspielzeit den von den Gäste gefeierten Endstand.

TSV/FC Korbach: Beckmann - Plassmann, Beil, Siebert, Al Khoja (46. Deselaers) - Schmincke, Marvin Emde (46. Veseli), Nowotny, Steffen Emde - Leonhardt (77. Goos), Walger SR: Carolin Lotz (Marburg) - Z.: 120 Tore: 0:1, 0:3, 2:5 Jan-Philip Schmidt (8., 53., 90.+2), 0:2 Leon Göbel (16.), 0:4 Luca Riehl (59.), 1:4 Steffen Emde (65.), 2:4 Betim Veseli (67.).