Feiert Korbach gegen Mengeringhausen den dritten Derbysieg?

Von: Gerhard Menkel

Teilen

Lukas Beil vom TSV/FC Korbach (rechts) wird im Kampf um den Ball bedrängt von Luca Lüther (Mengeringhausen). Rechts im Bild: David Will. © Artur Worobiow

Erneut steht für Gruppenliga-Fußballer der TuSpo Mengeringhausen ein Derby an. Die Elf von Trainer Stefan Krohne ist auf der Korbacher Hauer zu Gast.

Korbach – Anpfiff ist am Freitag um 19.00 Uhr. Korbach – Mengeringhausen. Wenn die ersten vier Liga-Wochen den Kurs der ganzen Saison bestimmen sollten, steht der TuSpo abermals vor Abstiegskampf und der TSV/FC vor einer eher uneuphorischen Runde. Fußball-Alltag. Nach Feiertagen bis zum Schluss, die verschiedene Rivalen dem Vorjahresaufsteiger vorausgesagt hatten, sieht es nach bisher sieben Punkten nicht aus. Uwe Tenbusch hatte das so oder so ähnlich erwartet.

„Wir müssen kleinere Brötchen backen. Es ist alles im Lot, aber mühsam“, sagt Korbachs Trainer. Am Weg mit den eigenen Junioren hat Tenbusch aber keinerlei Zweifel. „Wir würden gar nicht die Mittel haben, uns Verstärkungen zu kaufen. Das wollen wir auch gar nicht. Dann würden ja die eigenen Leute nicht spielen können.“

Im Derby hofft er auf die Rückkehr von Spielfreude und Leichtigkeit. „Die Räume sind wieder größer und man hat mehr Möglichkeiten, Fußball zu spielen.“ Das ist eine Anspielung auf das – am Ende für Tenbusch gerechte – 2:2 in Münden. „Das ist eine andere Sportart auf dem kleinen Platz.“

Die Mengeringhäuser, denkt der Trainer, lägen dem TSV/FC besser als die SG Goddelsheim. Beide Kicks der Vorsaison gingen mit 3:1 und 2:1 ja an Korbach. „Es waren immer sehr enge Spiele, das erwarte ich jetzt auch“, sagt Tenbusch.

Sein Kollege Stefan Krohne findet zwar, dass der TSV/FC gerade „ein bisschen auf der Stelle tritt“. Doch eine tiefere Beschäftigung mit dem Gegner ist gerade nicht sein Thema. Nach der zweiten Pleite nacheinander, dem 1:4 gegen Altenlotheim, sind Trainer und Team stattdessen tief in die Videoanalyse der eigene Darbietung gegangen.

Krohne will individuelle Fehler abstellen

Krohne nennt mehrere Punkte: „Wir stehen in den entscheidenden Situationen viel zu weit vom Mann weg und gehen auch nicht aggressiv in die Zweikämpfe, sind zu passiv.“ Außerdem sei gerade bei den Gegentoren oft die falsche Entscheidung getroffen worden. „Die individuellen Fehler sind im Moment unser Riesenproblem“, fasst er die Erkenntnisse zusammen. Obendrauf kam der nicht gegebene Strafstoß für die Grün-Weißen.

Klar setzt Krohne darauf, dass seine Mannschaft es heute besser hinkriegt. Sonst drohe ein ähnliches Ergebnis wie zuletzt. Dass sie gegen Altenlotheim nicht gänzlich chancenlos war, befördert kleine Zuversicht, mehr aber die Rückkehr von Pascal Löhndorf und Dominik Lüdtke: „Wir können Spieler mit ihrer Qualität schwer bis gar nicht ersetzen“, sagt Krohne. Verletzt ist Nils Steffen.

Bei den Korbach bestritt Kevin Staniek in Münden über gut eine Stunde seine erste Punktpartie der Saison, musste aber wegen Schmerzen im Training prompt pausieren. Agon Gashi kann Uwe Tenbusch auch wieder bringen, Marcel Siebert (Kurzurlaub), Hendrik Plassmann und Sven Leonhardt (verletzt) fallen aus.