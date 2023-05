TuSpo will mit Sieg gegen Homberg die Klasse sichern

Bedient: Die Altenlotheimer Christian Schmid, Patrick Wissemann und Niklas Bräutigam nach dem 0:4 gegen Schauenburg. Am Sonntag will es der TSV besser machen. © bb

Die Zahl der Absteiger aus der Fußball-Gruppenliga verändert sich ja hin und wieder. Mit etwas Optimismus kann man dennoch annehmen, dass der viertletzte Platz der Aufenthaltsgenehmigung für eine weitere Saison gleichkommt.

Korbach - Die Waldecker Vereine können dafür am Sonntag (alle 15 Uhr) einiges tun – der TuSpo Mengeringhausen und der TSV Altenlotheim in direkten Vergleichen, der TSV/FC Korbach mit sogenannter Schützenhilfe. Die SG Goddelsheim/Münden bekommt dagegen Besuch von oben.

Mengeringhausen – Homberg (Hinspiel 1:3). Gewinnen die Grün-Weißen nach dem 2:0 über Baunatal auch diese Partie, können sie wohl eine weitere Gruppenliga-Saison buchen. Sie stünden zehn Punkte vor dem Rang-13 aus Homberg, der dann nur noch in vier Partien punkten kann. „Wir sind uns dessen bewusst“, sagt Oliver Hintschich. Der Gegner bestimmt auch. Die Schlussfolgerung des TuSpo-Trainers liegt also nahe: „Ich erwarte ein sehr schweres Spiel.“

Hintschich erwartet genauso, dass seine Mannschaft gegen Homberg wieder das Spiel gestalten will. „Wir haben uns auch gegen Baunatal nicht hinten reingestellt.“ Zu einer Größe dürfte abermals der holprige Platz an der Hagenstraße werden. Der Untergrund gereiche seiner Mannschaft nicht zum Vorteil, sagt Hintschich. Allerdings hätten beide Seiten die gleichen Bedingungen. Im Training dieser Woche fehlten Moritz Föll, Marlon Paul und Tim Sommer wegen ihrer Abiturprüfungen. Der Coach erwartet sie zum Abschlusstraining heute zurück. Der Kader ist am Sonntag komplett.

Besse – Altenlotheim (1:1). „Das Schauenburg-Spiel haben wir abgehakt, schlechter kann es ja nicht werden“, sagt TSV-Spielertrainer Robin Wissemann im Nachgang zur 0:4-Pleite gegen den Abstiegskandidaten. Eine mögliche Erklärung für den schwachen Auftritt: „Ich hatte das Gefühl, dass viele Spieler noch müde und angeschlagen vom Kampf gegen Wolfhagen waren.“ Diese Woche sollte des der Erholung dienen, „um wieder richtig frisch in das Spiel gegen Besse zu starten“.

Die eher abwehrschwachen und in diesem Jahr erst einmal siegreichen Gastgeber (66 Gegentore) sind nach dem 0:4 in Schwalmstadt nun 15. der Tabelle, mit 20 Punkten weisen sie fünf weniger vor als ihr Gast, was die Bedeutung der Partie im Abstiegskampf unterstreicht. Altenlotheim tritt die Fahrt mit etwas mehr Personal an als in den letzten Spielen. Zwar ist Sascha von Drach letztmals gesperrt, dagegen können die Gäste wieder mit Markus Dippel und Till Buckert planen.

Schauenburg – Korbach (0:1). Vier Gegentore in einem Ligaspiel wie zuletzt gegen die SG Brunslar, das kannte man von den Korbachern nach der Winterpause nicht mehr. Solche Tage habe man eben auch mal, sagt dazu Abwehrchef Raphael Chirakakis und fasst die Defensivleistung bündig zusammen: „Schlecht verteidigt.“

Dass die Luft beim TSV/FC raus ist, nachdem sich die Sache mit der Relegation erledigt hat, würde der 31 Jahre alte Spielführer „nicht behauten“, wie er sagt. Denn das Ziel, Dritter zu werden, ist ja noch nicht erreicht. Wenn es gelänge, „dann hätten wir als Aufsteiger eine Topsaison gespielt“, sagt Chirakakis. „Ich würde mich sehr ärgern, wenn wir den dritten Platz noch hergeben.“ Es sei Sache des Trainer- und des Kapitänsteams, die Spannung bei allen hochzuhalten.

An Ehrgeiz, am Sonntag in Elgershausen beim Tabellen-14. Saisondreier Nummer 15 klarzumachen, sollte es dem Team von Uwe Tenbusch mithin nicht fehlen. Dass der Sieg einen Zusatznutzen haben könnte, nämlich für die Nachbarn aus Waldeck, die im Abstiegskampf stecken, wäre für Chirakakis ein willkommener Begleiteffekt. Die Korbacher würden die Derbys dieser Saison schon gern auch in der kommenden spielen. Schauenburg siegte zuletzt 4:0 am Oberbach. Es gibt also keinen Grund für die Gäste, die SG zu unterschätzen.