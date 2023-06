Kreis- und Waldecker Pokalspiele ausgelost: Gleiche eine harte Nuss für Titelverteidiger Eintracht Edertal

Wer gegen wen? Kreisfußballwart Gottfried Henkelmann und die Referentin für Frauenfußball, Gudrun Biederbick, losen die Paarungen für die Pokalrunden aus. © Schmidt

Den Gegner FC Bayern München im DFB-Pokal nimmt jeder Amateurverein mit Kusshand. Den SC Willingen im Kreispokal wünscht sich hingegen keiner der hier anwesenden Vereinsvertreter als Kontrahenten.

Bad Arolsen -Die Zeiten scheinen vorerst vorbei zu sein, in denen einen Kreisligist seinen Spielern und Zuschauern auf eigenem Platz einmal den Verbandsligisten aus dem Upland zum Saisonstart für ein Pokalspiel „schenkt“. Diese Einstellung zeigte sich bei der Auslosung der Paarungen für die ersten beiden Runden im Kreis- und Waldeckerpokal, die der Vorstand des Kreisfußballausschusses am Dienstagabend im Sportheim des TuS Bad Arolsen vornahm.

Der Vorsitzende Gottfried Henkelmann wies darauf hin, dass die Spiele auch nach vorn und einige Tage nach hinten verlegt werden könnten, wenn beide Vereine sich darüber verständigt hätten. Außerdem habe in beiden Wettbewerben stets die ligatiefere Mannschaft Heimrecht

Bei der Ziehung der Paarungen in der ersten Kreispokalrunde werden Wünsche wahr, denn der aus der Lostrommel entnommene Kreisligist darf sich aus einer Liste von Vereinen, die in der Kreisober-, Gruppen- und Verbandsliga spielen, einen Gegner aussuchen. Die Willinger und die beiden Korbacher Vereine TSV/FC (Gruppenliga) sowie Blau-Gelb (Kreisoberliga) bildeten auf der Liste das Restetrio. Übrig blieben die Blaugelben, die dadurch in der ersten Runde am 16. Juli ein Freilos haben.

Derbys im Kreispokal weiterhin beliebt

Weiterhin beliebt sind bei diesem Auswahlverfahren Fußballspiele gegen den Nachbarort. Mehr als die Hälfte der 14 Paarungen bestehen aus Derbys, wie etwa TuS Massenhausen gegen den TuSpo Mengeringhausen, die SG Auenberg wählte die SG Bad Wildungen/Friedrichstein oder die SG Fürstenberg/Immighausen holte sich die SG Goddelsheim/Münden für ein Klein-gegen-Groß-Duell. Blaugelb Korbach trifft in der zweiten Runde (23. Juli) auf den Sieger des Nachbarschaftsduells zwischen der SG Neukirchen/Sachsenberg/Bromskirchen und dem TSV Altenlotheim.

Fünf Frauenvereine haben für den Kreispokal gemeldet. Deshalb findet vor der ersten Runde, die bereits das Halbfinale ist, ein Spiel statt: Hier wurde die Partie SG Ittertal gegen den TSV Korbach ausgelost, die am 12. August stattfinden wird. Der Sieger dieser Partie bestreitet das Semifinale am 23. August gegen den VfR Volkmarsen. Im zweiten Spiel wird das diesjährige Waldeckerpokalfinale neu aufgelegt: Der TSV Flechtdorf erwartet die SG Landau/Wolfhagen.

Drei Kreisoberliga-Duelle im Waldecker Pokal

Gleich drei brisante Kreisoberliga-Duelle hat die „Losfee“ Friedrich Sinemus, Mitarbeiter vom Wettbewerbssponsor Waldecker Bank, für die erste Runde des Waldecker Pokals aus der Trommel gefischt, die am Freitag, 21. Juli, ausgetragen wird. Dabei hat Titelverteidiger Eintracht Edertal gleich eine harte Nuss bei der SG Lelbach/Rhena zu knacken. Einen anderen Gegner hatten sich vermutlich auch der TuS Usseln und der TSV Berndorf gewünscht, nun treffen sie aufeinander.

Wenn der diesjährige Finalist TSV Strothe auch im kommende Jahr das Endspiel in Rhoden erreichen will, muss er zunächst in einem KOL-Duell auf eigenem Platz die SG Edertal besiegen. Der Derbycharakter wird auch bei einigen der 16 Paarungen zu spüren sein, etwa bei den Spielen TuS Helsen gegen den TuS Bad Arolsen oder SG Waldeck/Netze gegen FSG Freienhagen/Sachsenhausen, aber auch wenn die SG Nieder-Waroldern/Landau die Kicker von der SG Höringhausen/Meineringhausen empfängt.

VfR Volkmarsen bereits im Halbfinale

Sieben Frauenmannschaften machen sich ab dem 19. August auf den Weg, um im kommenden Jahr das Endspiel in Rhoden erreichen. Während der VfR Volkmarsen durch ein Freilos direkt ins Halbfinale einzieht, müssen sechs Teams dafür kämpfen. Der Titelverteidiger TSV Flechtdorf wird beim TSV Korbach gefordert, der TV Rhoden hat den Verbandsligisten SV Anraff zu Gast und vor dem SV Ittertal baut sich die hohe Hürde des letztjährigen Finalisten SG Landau/Wolfhagen auf. Das Halbfinale am 26. August lautet. VfR Volkmaren trifft auf die Siegerinnen der Partie Anraff/Rhoden und der Gewinner des Spiels Ittetal/Landau hat Heimrecht gegen den Sieger aus Korbach/Flechtdorf.

Nach den Auslosungen wurden einige Vereine mit Trainingsleibchen und Bällen beschenkt. Henkelmann teilte zum Abschluss mit, dass die Auslosung der Pokalrunden im kommenden Jahr beim TSV Korbach stattfinden wird, „falls die neu hinzukommenden Vereine aus dem Kreis Frankenberg nichts dagegen haben“. (rsm)

Waldecker Pokal



1. Runde, 21. Juli: (Spiel 1) Auenberg - Gembeck, (2) Waldeck/Netze - Freienhagen/Sachsenhausen, (3) Eppe/Nieder-Schleidern - SG Rhoden/Schmillinghausen, (4) Hillershausen - Ittertal, (5) Ehringen - Volkmarsen, (6) Lelbach/Rhena - Eintracht Edertal, (7) Neukirchen/Sachsenberg/Bromskirchen - Blau-Gelb Korbach, (8) Massenhausen - Eimelrod, (9) Ense/Nordenbeck - Buchenberg/Ederbringhausen, (10) Helsen - Bad Arolsen, (11) Strothe - SG Edertal, (12) Wellen/Wega - Vöhl/Basdorf/Werbetal, (13) Usseln - Berndorf, (14) Nieder-Waroldern/Landau - Höringhausen/Meineringhausen, (15) Neudorf/Helmighausen/Hesperinghausen - Fürstenberg/Immighausen, (16) Wesetal - Volkmarsen 2. Runde, 28 Juli: Sieger Spiel 12 - Sieger Spiel 4, 14 - 5, 8 - 9, 15 - 16, 3 -6, 11 -10, 1 - 7, 2 - 13

Frauen, Viertelfinale, 19. August: Flechtdorf - TSV Korbach, Rhoden - Anraff, Ittertal - Landau/Wolfhagen; Freilos VfR Volkmarsen; Halbfinale, 26. August: Sieger Ittertal/Landau - Sieger Korbach/Flechtdorf, Volkmarsen - Sieger Anraff/Rhoden

Kreispokal 1. Runde, 16. Juli: (Spiel 1) Eimelrod - Lelbach/Rhena, (2) Vöhl/Basdorf/Werbetal - Ittertal, (3) Ehringen - Volkmarsen, (4) Ense/Nordenbeck - Strothe, (5) Hillershausen - Höringhausen/Meineringhausen, (6) Helsen - Buchenberg/Ederbringhausen, (7) Fürstenberg/Immighausen - Goddelsheim /Münden, (8) Nieder-Warolsen/Landau - Bad Arolsen, (9) Wellen/Wega - SG Edertal, (10) Massenhausen - Mengeringhausen, (11) Auenberg - Sg Bad Wildungen/Friedrichstein, (12) Neukirchen/Sachsenberg/Bromskirchen - altenlotheim, (13) Gembeck -Tv/Fc Korbach, (14) Waldeck/Netze - Willingen; Freilos Blau-Gelb Korbach

Zwischenrunde, 23. Juli: BG Korbach - Sieger Spiel 5, 11 - 8, 7 - 9, 2 - 10, 1 -13, 14 - 6, 3 - 4, Freilos Sieger aus SG Neukirchen gegen Altenlotheim Frauen, 12. August: Ittertal - TSV Korbach; Halbfinale, 23. August: Sieger Ittertal/Korbach - Volkmarsen, Flechtdorf - SG Landau/Wolfhagen