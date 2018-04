1:0 wahrt Fußballern des Tuspo Nieste alle Chancen

Uschlag. Ein Tor von Abdulaziz Mahomood entschied das Premierenderby zwischen der SG Escherode/Uschlag und dem Tuspo Nieste. Die Fußballer aus dem benachbarten Hessen siegten 1:0 (0:0).

Die gastgebende SG Escherode/Uschlag war vor der Saison über die niedersächsische Grenze in den Fußballkreis Kassel gewechselt, sodass dieses Nachbarschaftsduell tatsächlich zum ersten Mal ausgetragen wurde. Rund 200 Zuschauer wollten sich die nach Uschlag verlegte Begegnung nicht entgehen lassen.

Der in der Winterpause durch die Werrataler Bezirksligaspieler Mahomood und Schanz verstärkte Tuspo Nieste dominierte das Geschehen in der ersten Halbzeit. Allerdings kam die Mannschaft von Michael Pfaffenbach genauso nur zu wenigen Torchancen wie die von Carsten Ernst trainierten Gastgeber. Die beste der drei Niester Möglichkeiten vergab Dennis Wagner bei einem Kopfball, als SG-Keeper Müller beim Herauslaufen zögerte. Auf der anderen Seite gab es lediglich die Chance durch Jannik Schauwecker, der aus spitzem Winkel an Torhüter Pascal Neufogt scheiterte.

Erst in der zweiten Halbzeit nahm die Partie Fahrt auf. Jetzt wurde noch verbissener um jeden Ball gekämpft. Schiedsrichter Markus Koch vom TSV Sachsenhausen verteilte insgesamt sieben gelbe Karten und es war nach mehreren Rangeleien sogar überraschend, dass beide Mannschaften die Partie vollzählig beendeten. Dieses Premierenderby wollte halt keiner der Kontrahenten verlieren.

Abdulaziz Mahomood traf nur den Pfosten, auf der anderen Seite reagierte Neufogt bei Pfurrs Kopfball aus fünf Metern glänzend. Die SG Escherode/Uschlag beging zu viele Fouls in Strafraumnähe, was den Gästen zahlreiche Freistöße bescherte. Eine dieser Möglichkeiten nutzte der spielerisch stärkere Tuspo zur Führung: Max Beiers von halblinks auf den langen Pfosten gezirkelter Ball hätte sich wohl ins Eck gesenkt, doch der zur Pause eingewechselte Jonas Kördel stoppte das Leder im Reflex mit der Hand – Elfmeter für den Tuspo Nieste. Mahomood ließ Andreas Müller per Flachschuss keine Chance (72.) und die zirka 80 mitgereisten Gästefans jubelten. Schade für die Gastgeber, dass zuvor Schauwecker einen tollen Steilpass von Kördel in den Strafraum nicht nutzen konnte. Wieder verhinderte Neufogt einen SG-Treffer.

Damit aber noch nicht genug: In der 84. Minute raufte sich Carsten Ernst erneut die Haare. Diesmal hatte sich der als Ausputzer überzeugende Kapitän Niklas Gerwig an der Mittellinie den Ball erkämpft, und Matthias Pfurr legte den Ball quer auf den mitgelaufenen Roman Löwing. Diesmal stand der linke Innenpfosten einem Erfolgserlebnis im Weg.

Letztlich konnte Niestes Trainer Michael Pfaffenbach durchatmen: „Es war im Endeffekt ein glücklicher Sieg“, meinte er. „Aber für uns zählen heute nur die drei Punkte, sodass wir in der Tabelle oben dran bleiben.“

Carsten Ernst haderte mit den vergeben Chancen in der zweiten Halbzeit, zollte seinem Team aber für die Leistungssteigerung Lob: „Angesichts der Tatsache, dass es unser erstes Spiel seit fünf Monaten war, war das wirklich gut. Aber es ist schon bitter, wenn du trotz solcher Großchancen eine Spiel verlierst.“

SG Escherode/Uschlag: Müller - N. Gerwig - M. Ernst, Alves, Werner (46. Kördel) - Löwing, Queck (58. Schäfer), Billing, Morales - Pfurr, J. Schauwecker

Tuspo Nieste: Neufogt - Beier, Perkunic, Gossmann, Schanz - Kwiotek, Schwalm (70. Kremer), Mahomood (78. Gunkel) - Nietmann, Wagner, Göbel (55. Gajewski)

Tor: Mahomood (72./Handelfmeter)