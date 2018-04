1. FC Gimte gewinnt das Weser-Derby bei TSV Jahn Hemeln mit 2:0

Hemeln. Kein gelungenes Naturrasen-Debüt 2018 für den TSV Jahn Hemeln. Im Mündener Weser-Derby der 2. Fußball-Kreisklasse unterlagen die Lohberg-Kicker dem 1. FC Gimte mit 0:2 (0:1).

Obwohl schon Mitte April, hatten beide Teams erst drei Mal draußen trainiert. Und das war dem spielerischen Niveau – insbesondere in Durchgang zwei – anzumerken. In der Anfangsphase entwickelte sich jedoch zunächst ein munteres Spielchen. Schnell gingen die Gäste nach einem Missverständnis in der Hemelner Abwehr durch André Schröder in Führung (3.).

„Das 0:1 fällt ein bisschen früh. Aber danach waren wir mehr in deren Hälfte als die in unserer. Bis zur Halbzeit hätten wir eigentlich den Ausgleich machen müssen“, sagte Jahn-Trainer Holger Bode. Ein paar Minuten brauchten die Hemelner, um sich von dem frühen Rückstand zu erholen, dann übernahmen sie das Kommando. Gimtes Keeper Grünewald verhinderte mit einer Glanzparade den Ausgleich (18.). Gegen Ende der ersten Hälfte kamen die Gäste wieder gefährlicher vor den Hemelner Kasten. Adrian Griesam traf aus spitzem Winkel nur die Latte (43.).

Nach Wiederanpfiff drängte Gimte früh auf die Entscheidung. Zweimal war aber Hemelns Keeper Yannick Baake rechtzeitig zur Stelle (47., 50.). Erneut ein individueller Fehler des TV Jahn sorgte für die Vorentscheidung: Adrian Griesam schnappte sich den Ball, umkurvte Torwart Baake und schob zum 2:0 für die Gimter ein (66.). Im Gegenzug verpasste Tim Olesch nach einem Baake-Abschlag den direkten Anschluss nur knapp: Gimtes Tim Lieberknecht klärte den Heber auf der Linie (68.).

Zu diesem Zeitpunkt war das Niveau der Partie bereits deutlich in den Keller gegangen. Dieser Trend setzte sich in den letzten 20 Minuten fort. „In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr mit uns und dem Platz zu tun“, erklärte Bode, der gleich auf drei Mittelfeldspieler verzichten musste. Spieleröffnung und Passspiel waren dann auch das große Manko beim TV, der lediglich einen Altherren-Akteur als Ersatzspieler auf der Bank hatte.

Mit ähnlichen Problemen hatte auch Gäste-Coach Marcus Gutheil zu kämpfen. Seine Fehlstelle in der Innenverteidigung (Kapitän Lukas Fromm) besetzte er mit Patrick Kroker, womit auch den Gimtern ein spielstarker Offensivspieler abging. Bei dem Zustand des Platzes seien aber ohnehin keine spielerischen Glanzlichter möglich gewesen, so Gutheil. TV Jahn Hemeln: Y. Baake – Brossok, Henne, Wallbach, T. Kühne – Keller, Eberhard, Bühler, Sohnrey – S. Kühne, Olesch. Eingewechselt: S. Baake

1. FC Gimte: Grünewald – Lieberknecht, Hasselberg, Kroker, Hoege – Wasmuth, N. Griesam, Stolz – Schröder, Burmeister, A. Griesam. Eingewechselt: Schminke, Hüttner, Sommer

Schiedsrichter: Förster

Tore: 0:1 Schröder (3.), 0:2 A. Griesam (66.)