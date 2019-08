FC Niemetal und Dransfeld in Güntersen im Halbfinale

Turnier der Volksbank Adelebsen

+ © Manuel Brandenstein Es ging zur Sache: Niemetals Torschütze Manuel Gerelt (links) wird von den Dransfeldern Etienne Lux (Mitte) und Sven Wiesner unsanft gestoppt. © Manuel Brandenstein

Güntersen – Sowohl der FC Niemetal als auch die Fußballer des DSC Dransfeld stehen am heutigen Freitag im Halbfinale des Turniers der Volksbank Adelebsen. Bei dem in Güntersen ausgetragenen Kräftemessen war das Altkreisduell am Mittwochabend der Höhepunkt.