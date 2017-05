Aufstieg! - FC Niemetal feiert Party-Nacht

Da kann man sich schon mal freuen: Der FC Niemetal feierte auf dem Sportplatz in Imbsen die vorzeitige Meisterschaft. Zu sehen sind hier (von links) Marcel Mechmershausen, Andreas Spillner, Manuel Gerelt und Daniel Treger. Foto: Heinemann/privat

Imbsen. Dritter, Zweiter, Zweiter - so lautete die Bilanz der Niemetaler Fußballer aus den vergangenen drei Jahren. Doch nun hat es mit dem Aufstieg in die 1. Kreisklasse endlich geklappt.

„Hier brennt der Baum“, meldete FC Niemetals Mannschaftsverantwortlicher Holger Mechmershausen am Sonntagabend. Auf dem Imbser Sportplatz wurde nicht nur der 3:0 (2:0)-Sieg gegen den TSV Groß Schneen II gefeiert, sondern auch die gleichzeitige 1:2-Niederlage des FC Gimte in Sieboldshausen. Damit holte sich der FCN schon am drittletzten Spieltag die Meisterschaft der 2. Fußball-Kreisklasse D.

„Wir konnten es erst kaum glauben“, erzählt Mechmershausen. Erst als das unerwartete Ergebnis von Verfolger Gimte offiziell im Internet eingetragen war, entlud sich die Niemetaler Anspannung in unbändige Freude. Sektflaschen wurden geköpft, übergroße Biergläser gefüllt und über Trainer Sebastian Gundelach wieder geleert. Es wurde gesungen, und die Spieler drehten mit der nagelneuen lila-weißen Vereinsfahne eine Art Ehrenrunde.

Sebastian Gundelach, der das Team vor zwei Jahren übernommen hatte, konnte auch am Montag noch kein Statement abgeben - die lange Party-Nacht im Sporthaus war auf die Stimme geschlagen. Holger Mechmershausen meinte: „Nachdem wir in den vorausgegangenen beiden Jahren zweimal Zweiter waren, sind wir nun unheimlich glücklich, dass es im dritten Anlauf geklappt hat.“ Und das ohne die ganz großen Namen. Mit Brian Krech hatte im Winter der Letzte aus der Amtszeit von Gundelach-Vorgänger Uli Brömsen den FCN verlassen.

Die guten Perspektiven der jungen Truppe haben Sebastian Gundelach auch dazu veranlasst, trotz anderer Anfragen im Niemetal weiterzumachen. „Ich wäre angesichts dieser Mannschaft blöd, wenn ich jetzt wechseln würde“, hatte er schon eine Woche zuvor nach dem Spitzenspiel in Gimte gesagt.

Das damalige 2:2 nach 0:2-Rückstand hatte offensichtlich die Niemetaler Fans aktiviert. Rund 150 bewiesen ein gutes Gespür, als sie gegen Groß Schneen auf den Imbser Platz kamen. Sie sahen das 1:0 durch einen tollen 20-Meter-Schuss von Andreas Spillner (25.), das durch Gundelach vorbereitete 2:0 von Daniel Treger (40.) und den Schlusspunkt erneut durch Spillner (63.). Mal sehen, ob sich alle Beteiligten bis zum Derby bei der SG Bühren/Scheden wieder erholt haben.

Von Manuel Brandenstein