Dransfeld und Türkgücü Münden müssen volle Ernte einfahren

Soll in den Heimspielen am Wochenende für Türkgücü treffen: Mustafa Parlak.

Altkreis Münden. In der Fußball-Kreisliga genießen die Altkreisvertreter am anstehenden Doppelspieltag ausnahmslos Heimrecht. Sechs Punkte sind für den DSC und Türkgücü Münden absolute Pflicht.

DSC DRANSFELD

Die nach wie vor stark abstiegsgefährdeten Dransfelder bekommen es am Freitag ab 18.30 Uhr zu Hause zunächst mit GW Hagenberg zu tun. Nach dem Trainerwechsel und der Amtsübernahme durch Björn Nolte (zuvor Bremke/Ischenrode und Lindenberg Adelebsen) sind die Hagenberger deutlich stabiler geworden, haben die letzten sechs Spiele nicht verloren (davon viermal sogar gewonnen) und sich aus dem Tabellenkeller bis auf Platz zwölf nach vorn gearbeitet. Noch ist der Vorsprung auf die Dransfelder mit acht Zählern aber so gering, dass die Grün-Weißen noch Punkte zum sicheren Klassenerhalt benötigen.

„Das macht die Aufgabe für uns natürlich nicht einfacher“, sagt DSC-Trainer Helmut Rehbock. Hinzu komme, dass die Hagenberger nach der 1:3-Hinspielniederlage und dem 1:2 im Kreispokal eine Rechnung offen haben mit den Dransfeldern. „Trotzdem erwarte ich von meiner Mannschaft einen Sieg“, sagt Rehbock, dem das 2:4 vom vergangenen Samstag in Groß Schneen noch schwer zu schaffen macht. „Wenn wir den Klassenerhalt schaffen wollen, brauchen wir ab sofort jeden Zähler“, sagt Rehbock, der mit Hassan Noureddine und Ahmed Salou zwei wichtige Spieler ersetzen muss.

Am Sonntag ist dann ab 15 Uhr Schlusslicht SV Scharzfeld am Bleichanger zu Gast. „Ich habe mir diese Mannschaft in Groß Ellershausen angeschaut und ein Team mit einigen Qualitäten gesehen“, sagt Helmut Rehbock. Nicht umsonst hätten die Scharzfelder zuletzt immer knappe Ergebnisse erzielt und auch einige Spiele gewonnen. „Unsere Leistung muss gegenüber dem Groß-Schneen-Spiel deutlich besser werden, sonst erleben wir auch hier eine böse Überraschung“, sagt Rehbock, dessen Forderung nach drei Punkten aber klar ist. „Wenn wir am Wochenende nicht sechs Punkte holen, dann haben wir in der Kreisliga auch nichts zu suchen“, sagt er.

SV TÜRKGÜCÜ MÜNDEN

Auch wenn der SV Türkgücü Münden natürlich überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun hat, stehen auch seine Spieler mächtig unter Druck. Schließlich hat ihr Trainer Christos Drizis Platz zwei in der Abschlusstabelle und den damit verbundenen Bezirksliga-Aufstieg immer noch nicht abgeschrieben. „Warum auch?“, sagt er. „Man hat doch am Montag gesehen, dass die Messe noch längst nicht gelesen ist.“ Da nämlich nahm GW Hagenberg dem aktuellen Zweiten Dostluk Spor Osterode auf dessen Platz beim 1:1 zwei wichtige Punkte weg und brachte Türkgücü so ins Rennen um die Vizemeisterschaft zurück.

Dass Drizis also an diesem Wochenende in den Heimspielen gegen den SSV Neuhof (Freitag, 18.30 Uhr) und am Sonntag den VfB Südharz (15 Uhr, B-Platz Rattwerder) zwei Siege von seiner Mannschaft fordert, verwundert nicht. „Wenn wir nur einmal patzen, war es das endgültig für uns“, sagt er.

Während die Mündener am Sonntag personell aus dem Vollen schöpfen können, sieht es am heutigen Freitag nicht so gut aus. Das nämlich stehen dicke Fragezeichen hinter Cem Polat, Ilhan Özcan und Enzo Buongiorno, die eventuell alle beruflich verhindert sind.