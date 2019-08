Dransfelder kassieren zum Saisonstart 0:4

© Per Schröter

Eine der wenigen Dransfelder Torchancen: Der eingewechselte Marcel Nolte (rechts) kommt hier an den Ball. Ein Tor sprang aber nicht heraus.

© Per Schröter

Bitterer Saisonauftakt für die Fußballer des DSC Dransfeld in der Kreisliga: Im Heimspiel gegen den SC Rosdorf gab es beim klaren 0:4 (0:3) für den Aufsteiger nichts zu holen.

„Individuelle Fehler werden in der Kreisliga leider sofort bestraft“, konstatierte Spielertrainer Christopher Worbs. Ein solcher hatte schon nach fünf Minuten für den frühen Rückstand gesorgt, als Torwart Jonas Wolter den Ball gegen SC-Stürmer Habat Onal vertendelte und dieser das Leder nur noch locker ins leere Tor schieben musste. „Das hat uns sofort aus der Bahn geworfen“, meinte Worbs, der nur zwei Minuten später nach einem Diagonalball auf Timo Scharf und dessen Abschluss aus kurzer Distanz das 0:2 mit ansehen musste.

Es dauerte eine ganze Weile, bis die Dransfelder diesen Schock überwunden hatten und sich wieder aufrappelten. Mehr als bestenfalls ein gleichwertiger Gegner gegen überraschend stark aufspielende Rosdorfer waren die Hasenmelker aber nicht. Vor allem vom Sturm, in dem der verletzte Benjamin Mielenhausen an allen Ecken und Ende fehlte und wo mit Maik Pein und Marco Vasiljevic zwei „ungelernte“ Angreifer ran mussten, ging viel zu wenig Gefahr aus. Beide mühten sich zwar redlich, aber eine echte Torchance hatte der DSC im ersten Durchgang nicht.

Als die Gäste drei Minuten vor dem Seitenwechsel nach einem schnell vorgetragenen Angriff dann auch noch auf 3:0 erhöhten (Simon Frölich war nach einem Querpass von der linken Seite aus kurzer Distanz erfolgreich), war die Partei bereits so gut wie gelaufen.

Worbs Versuch, nach der Pause durch taktische Umstellungen für mehr Druck zu sorgen (unter anderem mit dem eingewechselten Marcel Nolte im Sturmzentrum) zeigte auch Wirkung. Außer einiger halbwegs guter Chancen sprang jedoch nichts dabei raus. Und als Habat Onal dann nach einer vorausgegangenen Glanztat von Wolter auch noch im Nachsetzen das 4:0 markierte (51.), war der Drops endgültig gelutscht.

„Wenn man heute überhaupt etwas Positives sagen will, dann das: Ich habe bei meiner Mannschaft trotz der klaren Pleite eine Verbesserung gegenüber den Vorbereitungsspielen gesehen und denke, dass wir uns in den kommenden Wochen weiter steigern werden“, meinte Christopher Worbs. „Dafür sind jedoch alle Spieler im Training gefordert und müssen 130 Prozent geben“, so sein eindringlicher Appell. Ist das der Fall, dann sei er guter Dinge, dass kommende Woche im Heimspiel gegen Neuhof die ersten drei Zähler eingefahren werden.

DSC Dransfeld: Wolter – Hoffmann, Eilers, Worbs, Malecha (82. Hornkohl) – Lachmann (46. Nolte), S. Mielenhausen, Heditzsch, Wiesner – Pein, Vasiljecic. Tore: 0:1 Onal (6.), 0:2 Scharf (8.), 0:3 Frölich (41.), 0:4 Onal (51.).