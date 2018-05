Dransfelder Offensivtaktik wird belohnt

Gerblingerode. Zwei Tage nach der bitteren Derbyniederlage gegen den SV Türkgücü Münden präsentierten sich die Kreisliga-Fußballer des DSC Dransfeld schon wieder gut erholt.

Sie zeigten mit dem 3:1 (2:0)-Auswärtssieg beim SC Pferdeberg Gerblingerode, dass sie sich längst noch nicht mit dem Abstieg abgefunden haben.

Zunächst bedarf das 1:5 der Hasenmelker vom Freitag gegen Türkgücü noch etwas Aufarbeitung. „Bis zur Halbzeit haben wir es echt gut gemacht, auch wenn aus meiner Sicht zu viele Bälle beim Gegner gelandet sind“, meint DSC-Trainer Helmut Rehbock. Mit etwas Abstand betrachtet hätten seinem Team dann aber die drei schnellen Gegentore nach der Halbzeit, bei denen Torwart Eisfeld zweimal „nicht besonders glücklich aussah“, das Genick gebrochen. „Danach waren wir einfach nicht mehr in der Lage, den Bock noch einmal umzustoßen“, sagt Rehbock, der mit der Vorstellung nach der Pause „alles andere als zufrieden war“. Seinem Gegenüber, Türkgücü-Trainer Christos Drizis, war nach dem Schlusspfiff ein Stein vom Herzen gefallen. „In der ersten Halbzeit waren wir gar nicht auf dem Platz und haben richtig schlecht gespielt, aber nach der Pause hat meine Mannschaft dann mehr Druck aufgebaut und das gemacht, was ich in der Kabine von ihnen gefordert habe“, freute sich Drizis über drei wichtige Punkte, „die am Ende auch verdient waren“.

Volle Attacke

Hatte Helmut Rehbock gegen Türkgücü noch mit einer konventionellen Taktik mit zwei Stürmern sein Heil gesucht, lautete das Motto gestern „volle Attacke“. Mit Marco Vasiljevic, Justus Ilse, Ahmed Salou und Dennis Schob stellte er gleich vier Offensivkräfte in die Startelf – und wurde für seinen Mut belohnt. War es nach einer Ecke zunächst noch Innenverteidiger Dennis Eilers, der per Kopf das frühe 1:0 erzielte (6.), besorgte Justus Ilse nach Vorarbeit von Dennis Schob das 2:0 (25.). Nachdem die stark aufspielenden Hasenmelker im Anschluss einige hochkarätige Chancen vergeben hatten, mussten sie nach dem Anschlusstreffer durch Kanig (60.) doch noch um den Sieg zittern. Sieben Minuten vor Schluss machte Marco Vasiljevic nach einem Diagonalpass von Salou aber alles klar und sicherte dem Schlusslicht so einen hochverdienten Sieg.

DSC Dransfeld: Wolter – Pein, S. Schob, Eilers, Rühl (69. Eisfeld) – S. Mielenhausen – S. Mielenhausen, Worbs - Vasiljevic, Salou (87. Schätze), D. Schob (74. Heider), Ilse.