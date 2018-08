DSC Dransfeld gewinnt Heimpremiere gegen Weende

Dransfeld. Erleichterung bei den Fußballern des DSC Dransfeld. Nach der Auftaktniederlage beim Nikolausberger SC hat der Kreisliga-Absteiger am Dienstag mit dem 3:0 (1:0)-Heimerfolg über den SCW Göttingen II die ersten Punkte für das Unternehmen sofortiger Wiederaufstieg eingefahren.

Die Hasenmelker machten gegen die gut mitspielende SCW-Reserve von Beginn an klar, wer Herr im eigenen Haus ist. Immer wieder suchten sie vor allem über den rechten Flügel mit dem schnellen Neuzugang Dominik Aigboboh den Weg nach vorne, wo Rückkehrer Benjamin Mielenhausen als einzige Sturmspitze lauerte. Nachdem die Gastgeber jedoch zunächst viel zu fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen waren, war es zehn Minuten vor der Pause eben jener Benjamin Mielenhausen, der erst von rechts in den Strafraum eindrang und dann SCW-Keeper Clirdaev aus spitzem Winkel keine Abwehrchance ließ.

Obwohl die Weender im zweiten Durchgang etwas mehr fürs Spiel taten, war der DSC weiter die bessere Mannschaft. Es dauerte jedoch knapp 25 Minuten, bis Aigboboh nach schönem Solo mit seinem 2:0 für Ruhe sorgte. In der Schlussphase versuchten die Gäste zwar noch einmal alles, blieben aber immer wieder an der gut gestaffelten Abwehrreihe der Platzherren oder schon davor am überragenden Mario Peschke hängen. Drei Minute vor Schluss machte Benjamin Mielenhausen dann mit seinem zweiten Treffer des Tages endgültig alles klar.

Tore: 1:0 B. Mielenhausen (35.), 2:0 Aigboboh (68.), 3:0 B. Mielenhausen (87.).

Rubriklistenbild: © Per Schröter