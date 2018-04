DSC Dransfeld kassiert bittere Niederlage im Abstiegskampf

Hann. Münden. Bittere Pille für die Kreisliga-Fußballer des DSC Dransfeld: Das 1:2 beim RSV Göttingen 05 war ein Rückschlag im Abstiegskampf. Gleichzeitig fuhr Escherode/Uschlag einen Kantersieg ein.

Nach dem Erfolg vom Wochenende beim SC HarzTor merkte man den erneut ersatzgeschwächt angetretenen Dransfeldern deutlich an, dass sie beim Tabellensiebten unbedingt nachlegen wollten. Die Gastgeber zeigten sich vom bissigen Zweikampfverhalten des Schlusslichts beeindruckt und ließen sich phasenweise tief in die eigene Hälfte zurückdrängen. Auch wenn klare Torchancen Mangelware waren, schien es nur eine Frage der Zeit, wann die Hasenmelker in Führung gehen würden. Und nach einer knappen halben Stunde war es dann auch soweit. Eine Flanke von Mario Peschke fand in Ahmed Salou einen Abnehmer. Der scheiterte zwar zunächst aus zehn Metern an RSV-Keeper Langar, drückte das Leder aber im Nachschuss über die Linie.

Nachdem die Dransfelder des Ruder gegen Ende der ersten Halbzeit etwas aus der Hand gegeben hatten, passierte gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs das, was nicht passieren durfte: Nach einem Eckstoß stand Daniel Jühne am langen Pfosten völlig frei und brauchte den Ball nur einzunicken (47.). Als Ersatzkeeper Jonas Wolter, der insgesamt eine gute Leistung bot, dann in der 71. Minute auch noch einen 25m-Freistoß von Fabian Gerstmeier unterschätzte und zum 1:2 passieren ließ, fehlten in der Schlussphase die Mittel, um das Spiel noch einmal umzubiegen. Am Ende ein etwas glücklicher Sieg für die Göttinger, die allerdings im zweiten Durchgang auch mehr Spielanteile hatten.

DSC: Wolter – Pein, S. Schob, Eilers, Erfurth – Worbs (85. Heider), Peschke – Marczak (70. Vasiljevic), Noureddine, Ilse – Salou.

Tore: 0:1 Salou (26.), 1:1 Jühne (47.), 2:1 Gerstmeier (70.).

Kreisliga A Kassel

Mit einem klaren 6:0 (4:0)-Heimsieg gegen SBV Kassel taten die Fußballer der SG Escherode/Uschlag am Mittwochabend etwas für ihr Selbstvertrauen. Dreifacher Torschütze war Ricardo Morales. Damit schraubte der offensive Mittelfeldspieler seine Saisonquote auf nun 16 Treffer. Neben ihm trafen vor der Halbzeitpause Jannik Schauwecker und Marcel Ernst per Strafstoß. Nach dem Wechsel erhöhten erneut Schauwecker und Morales. „Wir waren gegen einen fairen Gegner, der in den ersten 20 Minuten auf Augenhöhe spielte, klar überlegen“, freute sich SG-Trainer Carsten Ernst.