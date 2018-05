DSC Dransfeld überrascht Kreisliga-Spitzenteam FC Höherberg

Hann.Münden. Wieder ein überraschender Sieg des DSC Dransfeld in der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode. 2:0 (2:0) hieß es gegen den FC Höherberg.

Damit gab der DSC die Rote Laterne am Tabellenende erstmals seit dem achten Spieltag wieder ab. Schützenhilfe bekamen die Hasenmelker vom Lokalrivalen Türkgücü Münden, der beim neuen Schlusslicht SV Scharzfeld mit 2:1 gewann.

DSC Dransfeld – FC Höherberg 2:0 (2:0). Wie schon im Derby gegen den SV Türkgücü eine knappe Woche zuvor begannen die Dransfelder enorm druckvoll und gingen früh durch einen direkt verwandelten Freistoß ihres Kapitäns Mario Peschke in Führung (6.). Die Höherberger, die am Sonntag bereits eine überraschende 1:2-Pleite beim SC HarzTor hinnehmen mussten, wirkten völlig verunsichert und überhaupt nicht wie ein Team, das um den Aufstieg mitspielt. Als ihr Mannschaftsführer Tobias Rudolph einen von Dennis Schob getretenen Eckstoß unhaltbar für seinen Keeper Fabian Nordmann in die eigenen Maschen lenkte (15.), war das schon so etwas wie eine frühe Vorentscheidung. Während die Dransfelder in den verbleibenden 75 Minuten nämlich taktisch klug agierten und sich weitere gute Tormöglichkeiten erspielten (die allerdings allesamt ungenutzt blieben), bissen sich die Seulinger an der starken und von den beiden Innenverteidigern Christopher Worbs und Dennis Eilers glänzend organisierten Dransfelder Defensive förmlich die Zähne aus. So stand am Ende eine Sieg zu Buche, der nicht nur völlig in Ordnung ging, sondern der auch für den Rest der Saison noch einiges erwarten lässt.

DSC Dransfeld: Wolter – Pein, Worbs, Eilers, Rühl (75. Erfurth) – Vasiljevic (82. Eisfeld), S. Mielenhausen, Peschke, Ilse – D. Schob (65. Heider), Salou.

Tore: 1:0 Peschke (6.), 2:0 Eigentor (15.).

SV Scharzfeld – SV Türkgücü Münden 1:2 (0:1). Zwei Treffer von Ruslan Wagner (40. und 61.), der damit die Führung in der Torjägerliste ausbaute, sicherten den Mündener den knappen Sieg beim neuen Schlusslicht, für den Arne-Pascal Hoffschläger acht Minuten vor Schluss noch zum 1:2 verkürzte. Da weder Trainer Christos Drizis noch Mannschaftssprecher Murat Yavuz vor Ort waren (beide waren privat verhindert), erreichte uns leider kein Spielbericht.

SV Türkgücü: Özgen – Beckel, Özcan, Terzi, Demirtas – Y. Yazici, Polat, Seyit (72. Hamarat), Buongiorno – Wagner, Hasanovic (65. Demir).

Tore: 0:1 und 0:2 Wagner (40., 61.), 1:2 Hoffschläger (82.).