Erneuter Spielabbruch im Mündener Fußball

Hann. Münden. Diesmal waren es keine Tritte und Schläge, die zu einem Spielabbruch in der 2. Fußball-Kreisklasse sorgten. Trotzdem ging es beim Spiel zwischen dem Tuspo Gimte U23 und Türkgücü Münden II nach der ersten Halbzeit nicht weiter.

Das kürzeste Spiel der laufenden Fußballsaison fand am Sonntagmittag auf dem Mündener Rattwerder statt. Nach 45 gespielten Minuten sitzt Schiedsrichter Nicolas Ficks schon wieder in seiner Kabine und schüttelt den Kopf. „Das muss man alles nicht verstehen. Und jetzt muss ich vor meiner Spätschicht auch noch einen Extrabericht schreiben“, so der 47-jährige Postbeamte.

Gerade hatte ihm der neue Spielertrainer des SV Türkgücü Münden II, Eduardo Lima, mitgeteilt, dass seine Mannschaft das Spiel aufgrund mehrerer verletzter Spieler nicht mehr fortsetzen könne. Davon war beim Gang in die Kabinen nach der ersten Halbzeit, die der Tuspo mit 6:0 für sich entschieden hatte, nichts zu sehen gewesen. Doch wie kam es dazu? Ein Protokoll des Spielabbruchs lesen Sie in der gedruckten Dienstag-Ausgabe der Mündener Allgemeinen.

Von Manuel Brandenstein