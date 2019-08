FC Niemetal gewinnt in Güntersen

© Per Schröter

Güntersen/Münden – Die Fußballer des FC Niemetal verbuchten nach dem Triumph beim Samtgemeindepokal nun auch den Sieg beim Turnier der Volksbank Adelebsen. Im Finale bezwang das Team die SG Elliehausen/Esebeck mit 4:2 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Michael Fischer, 2. Vorsitzender des FCN, hatte eine erfolgreiche Generalprobe für die am kommenden Wochenende beginnende Punktspiel-Saison gesehen. Am Sonntag erwartet der FCN den VfB Sattenhausen. Fischer meinte zum Turnier-Endspiel: „Das war eine sehenswerte Partie zwischen zwei gleichwertigen Mannschaft. Letztlich hat unser Torhüter Philipp Hartmann im Elfmeterschießen zweimal gehalten, was entscheidend war.“

Elliehausen/Esebeck, das eine Liga tiefer als der FC in der 2. Kreisklasse antritt, präsentierte sich als möglicher Aufstiegskandidat mit technisch versierten Akteuren, die im Halbfinale den DSC Dransfeld ausgeschaltet hatten. Auch gegen Niemetal hielten sie mit. Allerdings traf zunächst das Team von Trainer Sebastian Gundelach: Janis Riemenschneider markierte das 1:0 (68.). Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit glich Kevin Theil noch verdientermaßen aus.

Die Halbfinalspiele am Freitag liefen für die Altkreisteams völlig unterschiedlich: Der Gegner des FC Niemetal (Heisebeck) konnte aufgrund eines Pflichtspiels nicht antreten, sodass es für den FCN gegen die in der Vorrunde ausgeschiedene eigene Reserve ging (5:0-Sieg). Mehr Spannung versprach das zweite Halbfinale zwischen dem DSC und der SG Elliehausen/Esebeck. Der DSC erwischte aber einen schwarzen Tag und verlor mit 1:4. Das einzige Tor erzielte Marco Vasiljevic. Abschließend gewann der DSC das Spiel um Platz drei gegen die SG Grefenburg/Niemetall II mit 8:1. Für den Saisonstart gegen Rosdorf (So., 15 Uhr) ist aber eine Steigerung nötig. mbr