FC Niemetal und Escherode/Uschlag feiern Siege

Hann. Münden. Aufatmen bei den Fußballern des FC Niemetal: Die Mannschaft aus der 1. Kreisklasse besiegte am Mittwochabend die SG Harste/Lenglern mit 2:0 (1:0). Auch die SG Escherode/Uschlag hatte beim 5:1 (3:0) gegen den FSV Kassel Grund zum Jubeln.

Der FC Niemetal landete den zweiten Sieg binnen vier Tagen. „Das war für uns unheimlich wichtig, denn nach unten war ja nicht viel Luft“, sagte Mannschaftsverantwortlicher Holger Mechmershausen mit Blick auf die Tabelle. Die beiden Treffer gegen Harste waren sehenswert: Zunächst flankte Daniel Treger von rechts auf Spielertrainer Sebastian Gundelach, der den Ball per Kopf auf Clemens Bolse weiterleitete. Der aufgerückte Verteidiger verwandelte zum 1:0 (43.). Die Vorentscheidung auf dem Fuß hatte eine Viertelstunde vor dem Ende Treger, dessen Geschoss aber von der Lattenunterkante gestoppt wurde. Dann war aber wieder einmal Sebastian Gundelach zur Stelle: Er lauerte an der Strafraumgrenze und bekam den Ball von Marcel Mechmershausen mustergültig aufgelegt. Gegen den anschließenden Flachschuss hatte Harstes Keeper keine Chance.

Außerdem spielten: Sattenhausen - Hainberg II 2:4, Holtensen - Drammetal 4:3

Das 5:1 (3:0) der SG Escherode/Uschlag gegen den FSV Kassel war verdient. Die Gastgeber eröffneten bereits nach acht Minuten den Torreigen: Andreas Queck gelang aus 30 Metern ein Traumtor in den Winkel. In der ersten halben Stunde fielen zwei weitere Treffer: Zunächst verwandelte Niklas Gerwig einen Strafstoß (19.), danach war mal wieder Matthias Pfurr mit dem 3:0 zur Stelle (26.). „Wir waren in der ersten Halbzeit hochüberlegen. Erst später verlief die Partie ausgeglichener“, meinte SG-Trainer Carsten Ernst.

Nach einer Stunde Spielzeit gelang Kassels Mumberg sogar in Unterzahl (Gelb/Rote Karte, 58.) das 1:3. Doch Escherode/Uschlag zog noch einmal die Zügel an. Neuzugang Norman Werner markierte seine ersten beiden Treffer im SG-Trikot (80. und 85.).