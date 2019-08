Altkreisvereine wollen gute Leistungen bestätigen

Mit großem Selbstvertrauen gehen die Fußballer des FC Niemetal am Sonntag in die neue Saison.

Auftaktgegner auf eigenem Platz in Imbsen ist der VfB Sattenhausen (15 Uhr). Zur gleichen Zeit gibt auch die SG Escherode/Uschlag ihren Saisoneinstand.

1. Kreisklasse Süd

Es sieht so aus, als würde Sebastian Gundelach in dieser Saison ernst machen: Schon länger kündigte er seinen kompletten Rückzug vom Spielfeld an die Seitenlinie an. Mittlerweile könnte seine Mannschaft so gefestigt sein, dass sie es auch ohne den höherklassig erfahrenen Coach meistern kann. „Wir wollen unsere Leistung der vergangenen Saison bestätigen“, sagt Gundelach, der mit seinem Team zuletzt den dritten Platz belegte. Das erscheint nicht unmöglich, denn die Südstaffel musste beispielsweise keine Absteiger aus der Kreisliga aufnehmen und dürfte daher sehr ausgeglichen daherkommen.

Am Selbstvertrauen sollte es dem FCN, der nun allerdings ohne die Tore von Erkan Beyazit auskommen muss (ging zu den Altherren) jedenfalls nicht mangeln. „An eine erfolgreichere Saisonvorbereitung kann ich mich gar nicht erinnern“, meint Gundelach. Sein Team gewann alle sieben Testspiele und holte die Pokale beim Samtgemeindeturnier sowie in Güntersen. Der Einsatz der Spieler ist weiterhin hoch. Vielleicht würden sie anderen Trainern in der 1. KK sogar etwas unheimlich. Denn laut Gundelach haben sie darum gebeten, mit sturen Laufeinheiten zu beginnen; das war sonst beim FC nicht üblich. „Anscheinend haben sie konditionelle Mängel selbst bemerkt“, berichtet der Coach. Mit Pulsuhren und in mehreren Leistungsgruppen hat sich das Teamin Form gebracht. Unterstützt wird Gundelach im Training nun durch seinen bisherigen Spieler Youssef Salou. Er ist an Spieltagen auch für die zweite Mannschaft verantwortlich.

Kreisligen Kassel

Mit einer Woche Verspätung (Kirmes) startet die SG Escherode/Uschlag in die neue Spielzeit. Zum Heimauftakt in Escherode steht mit dem bisherigen Oberligisten FSC Lohfelden gleich ein attraktiver Gegner auf dem Plan. Die SG, die in der Vorbereitung überzeugte (u.a. Mühlenbergcup-Sieger) geht ohne externe Zugänge die Saison an. Lediglich Leon Trolldenier rückte aus der Jugend auf. Diese Eingespieltheit soll erneut zum Trumpf des letztjährigen Tabellendritten werden. Trainer Carsten Ernst erwartet eine extrem ausgeglichene Liga, in der aber Söhrewald, die SVH Kassel und vermutlich auch Lohfelden ganz oben erwartet werden. Insofern dürfte das erste Heimspiel gleich zu einem echten Härtetest werden. Im Tor wird Andreas Müller für den urlaubenden René Schauwecker stehen.

In der im Kreis Kassel eingeführten Kreisliga C feiert die neue Zweite der SG Landwehrhagen/B. ihre Premiere. Sie empfängt den SBV Kassel II (Sonntag, 15 Uhr).