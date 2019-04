FC Niemetal zieht nach Dransfeld um

Altkreis Münden – Der FC Niemetal bezieht vorübergehend eine neue Heimat: Bis der Platz in Imbsen wieder bespielbar ist, treten die Fußballer in Dransfeld an (Lange Trift). In der 2. Fußball-Kreisklasse Süd steht heute Abend (19 Uhr) in Gimte das Ortsderby auf dem Plan.

1. Kreisklasse

Die Partie des FC Niemetal gegen die SG Harste/Lenglern ist ein echtes Spitzenspiel. Die Gastgeber sind Tabellenvierter, die Gäste Zweiter. Zum ersten Mal bestreitet der FCN dabei ein Heimspiel auf dem Dransfelder Sportplatz Lange Trift. „Natürlich wäre es für uns schöner, in Imbsen spielen zu können, aber ich sehe keine allzu großen Probleme“, meint FCN-Trainer Sebastian Gundelach. Er will natürlich mit seinem Team weiter in der Spitzengruppe mitmischen, selbst wenn das Wort Aufstieg nicht über seine Lippen kommt. „Wir haben keinen Druck und wollen uns in erster Linie in der 1. Kreisklasse etablieren“, so Gundelach. Er muss auf Torhüter Max Schelp verzichten (Haarriss in der Hand). Außerdem fehlen Maximilian Siegmann (Meniskus) und Philip Gadzikowski (Kreuzbeinverletzung). Trotz der Ausfälle kann sich Gundelach vorstellen, das Geschehen von Außen zu betrachten und nicht selbst auf dem Platz einzugreifen. Der Kader sei schließlich groß, die Trainingsbeteiligung auf dem notdürftig hergerichteten Platz in Ellershausen ebenfalls.

Vor dem anstehenden Gastspiel bei Schlusslicht RSV Göttingen regt sich Dransfelds Trainer Helmut Rehbock immer noch über die Schiedsrichterleistung beim 3:3 gegen die SVG II auf. „Nach dem Spiel habe ich ernsthaft überlegt, ob man sich das ganze überhaupt noch antun soll“, so der erfahrene Coach. In seiner gesamten Laufbahn habe er noch nicht so viele Fehlentscheidungen gesehen. Das ging seiner Ansicht nach bis zur letzten Minute, als den Gästen ein angeblich zweifelhafter Strafstoß zugesprochen wurde. „Auch die Zahl der Gelben Karten für uns war ein Witz“, so Rehbock weiter. Sein Team hatte zuvor in 14 Spielen 19 Mal Gelb gesehen. Allein gegen die SVG zückte der Unparteiische siebenmal (!) den Karton. Bis Sonntag (15 Uhr in Geismar) sollen sich die Wogen geglättet haben und der DSC strebt auch ohne Benjamin Mielenhausen (Urlaub), Marczak und Peschke einen klaren Erfolg an.

2. Kreisklasse

Mit letzter Kraft hat der 1. FC Gimte zuletzt das Heimspiel gegen Elliehausen gewonnen. Gegen einen ähnlichen Ausgang heute Abend gegen die U23 des Tuspo (Anpfiff: 19 Uhr, Gimte) hätte Spielertrainer Adrian Griesam wohl nichts einzuwenden. Allerdings treffen die Gastgeber auf einen Gegner, der nach der völlig überraschenden Heimniederlage gegen die SG Bühren/Scheden (0:2) etwas gutzumachen hat. Trainer Ufuk Kilinc will eine Leistungssteigerung sehen, weiß aber, dass es auf dem holprigen Kreis-Sportplatz anderer Tugenden bedarf als spielerischer Klasse. „Wir müssen da den Kampf annehmen und den Gegner mit anderen Mitteln bezwingen. Verzichten muss der Coach nun endgültig auf Stürmer Timm Schrader. Er hatte es trotz Knieverletzung gegen Scheden noch einmal versucht, musste aber nach einer Stunde ausgewechselt werden.

Die zuletzt so erfolgreiche SG Bühren/Scheden erwartet am Sonntagnachmittag den Tabellenletzten TSV Groß Schneen II. Hier will die Mannschaft einen weiteren Dreier nachlegen. Das würde nach seinem Auftaktsieg auch Jahn Hemeln gerne tun, aber die Mannschaft hat schon wieder spielfrei. Die SG Werratal erwartet am Sonntagvormittag die schwere Aufgabe, auf eigenem Platz gegen den Tabellenführer aus Gleichen zu spielen.

Kreisligen Kassel

In der Kreisliga A hält die SG Escherode/Uschlag am Sonntagnachmittag für ihre Anhänger ein Spitzenspiel bereit: Zu Gast in Uschlag ist der Tabellenzweite aus Heiligenrode. Mit einem Sieg könnte die SG ihren Rückstand auf nur noch zwei Punkte verkürzen.

In der Kreisliga B erwartet die SG Landwehrhagen/Benterode am Sonntag (15 Uhr) den Tabellenachten Anadolu Spor Baunatal II. Dabei darf sich die Mannschaft von Andi Kühne im Meisterschaftsrennen keinen Patzer erlauben.