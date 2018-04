DSC Dransfeld dreht Spiel im Harz und SV Türkgücü erfüllt seine Pflicht

Jubel bei Türkgücü Münden: Torjäger Ruslan Wagner (links) brachte sein Team in Hagenberg in Führung.

Göttingen/Bad Lauterberg. SV Türkgücü Münden erfüllte mit dem 2:0-Sieg bei GW Hagenberg seine Pflicht. Schlusslicht DSC Dransfeld konnte mit 3:2 beim SC HarzTor sogar überraschen.

GW Hagenberg - SV Türkgücü Münden 0:2 (0:1). „Das war ein leichter Fortschritt zur Vorwoche“, freute sich SV-Trainer Christos Drizis. Sein Team habe von Beginn an das Geschehen diktiert, es jedoch versäumt, die vielen Chancen in Tore umzumünzen. Wieder einmal war es Ruslan Wagner, der die Mündener mit seinem 15. Saisontor in Führung brachte. Nach einem sehenswerten Spielzug über mehrere Stationen war er von seinem Sturmpartner Mustafa Parlak in Szene gesetzt worden, hatte GW-Keeper Franke aussteigen lassen und das Leder aus kurzer Distanz eingeschoben (15.). Beim 2:0, das die Partie früh entschied, tauschten die beiden Offensivkräfte die Rollen. Wagner legte für Parlak auf und der bedankte sich mit einem platzierten Schuss ins lange Eck (51.).

„Ich weiß, dass wir noch Luft nach oben haben, aber das war definitiv wieder ein Schritt in die richtige Richtung“, lobte Drizis, der neben seinem Keeper Murat Özgen (reagierte bei einigen Freistößen prächtig) auch Innenverteidiger Ilhan Özcan und Mittelfeldmotor Cem Polat ein Sonderlob aussprach.

SV Türkgücü Münden: Özgen – Beckel, Özcan, Wasmuth, Y. Yazici – Oczelik (83. Hasanovic), Seyit, Polat, Buongiorno – Parlak, Wagner.

Tore: 0:1 Wagner (15.), 0:2 Parlak (51.).

SC HarzTor – DSC Dransfeld 2:3 (2:1). Obwohl die Dransfelder – wie schon zuletzt beim 0:1 bei Eintracht Hahle – vom Anstoß weg das bessere Team waren, sah es zunächst wieder so aus, als sollten sie am Ende mit leeren Händen dastehen. Mit ihren einzigen beiden Torschüssen gingen die Gastgeber gleich mit 2:0 in Führung, wobei DSC-Ersatzkeeper Benjamin Heise in beiden Fällen keinerlei Schuld traf (19., 25.). Anstatt jedoch den Kopf in den Sand zu stecken, glaubten die Dransfelder weiter an sich und kamen noch vor der Pause durch Ahmed Salou zum Anschlusstreffer (41.).

Im zweiten Durchgang drückten die Hasenmelker weiter aufs Tempo und wurden belohnt. Nach einer Ecke des eingewechselten Jan-Niklas Otte sorgte der aufgerückte Innenverteidiger Dennis Eilers zehn Minuten vor Schluss per Kopf für den Ausgleichstreffer. Und in der Nachspielzeit war es dann Otte selbst, der in seinem letzten Spiel für den DSC mit dem Siegtreffer alle Dämme brechen ließ und so für einen perfekten Abschied sorgte.

DSC Dransfeld: Heise – Erfurth, Eilers, S. Schob, Heider (78. Otte) – Worbs, Pein – D. Schob (89. Vasiljevic), Noureddine, Ilse – Salou.

Tore: 1:0 Luthin (19.), 2:0 Geisler (25.), 2:1 Salou (41.), 2:2 Eilers (80.), 2:3 Otte (90+3).