Heimspiel weist Türkgücü Münden die Richtung

Altkreis Münden – Während Kreisliga-Tabellenführer SG Werratal mit einem Sieg in Breitenberg einen Riesenschritt in Richtung Aufstieg machen kann, braucht der im Winter umgekrempelte SV Türkgücü Münden im Heimspiel gegen Tabellennachbar TSV Groß Schneen unbedingt einen Sieg.

SV Türkgücü Münden – TSV Groß Schneen (Hinspiel: 2:3). „Das ist für uns ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen“, sagt SV-Trainer Thomas Naumann. Beide Kontrahenten haben 17 Punkte auf dem Konto und damit nur einen Zähler mehr als der TuSpo Petershütte II, der den ersten Abstiegsrang belegt. „Für meine Spieler ist es immens wichtig, dass sie sich nach den durchaus ansprechenden Leistungen der ersten beiden Spiele des Jahres auch endlich mal mit Punkten belohnen“, sagt Naumann, der mit dem verletzten Bülent Ünal und dem gesperrten Nasmi Alijaj allerdings auf zwei wichtige Spieler verzichten muss. Da mit Sören Rustemeyer und Aydin Demircan allerdings zwei ebenso wichtige Akteure in den Kader zurückkehren, sieht er durchaus Chancen, in diesem richtungsweisenden Spiel einen Schritt in die richtige Richtung machen zu können.

SV Germania Breitenberg – SG Werrartal (Hin: 0:4). An das Hinspiel, das seine Mannschaft vor allem dank einer überragenden zweiten Halbzeit klar für sich entschied, erinnert sich SG-Trainer Alexander Winter nur allzu gerne zurück. Allerdings hat Breitenberg von den letzten sieben Punktspielen sechs gewonnen (bei einem Remis) und sich damit zum schärfsten Verfolger neben dem SV Rotenberg gemausert. „Das wird eine ganz schwere Kiste“, erwartet Winter im Eichsfeld dementsprechend einen heißen Tanz, zumal er neben den zahlreichen Langzeitverletzten mit den verhinderten Mustafa Parlak, Bastian Grieben und Dominik Rudolph auf einen Großteil seiner Abwehrleute verzichten muss. „Glücklicherweise ist aber Frederik Köhler nach seiner Verletzung aus dem Hahle-Spiel wieder fit, sodass er im Mittelfeld spielen wird und ich eventuell Mirko Wasmuth in die Abwehr zurückziehen kann“, sagt Winter. Insgesamt werde die Taktik etwas defensiver ausfallen als zuletzt beim 5:2-Erfolg über Droste. „Das haben wir in Hahle so praktiziert und das hat dort hervorragend geklappt“, sagt Winter, der in Breitenberg bereits mit einem Punkt „sehr gut leben könnte“.