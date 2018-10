Jühnder haben Fußballplatz wieder belebt

Jühnde. Die Auflösungserscheinungen vor Jahresfrist sind fast schon vergessen. Der TSV Jühnde spielt wieder Fußball. Zwar nur in der untersten Liga, aber das schreckt viele vom Kommen nicht ab.

3. Fußball-Kreisklasse – das ist da, wo der Eintritt einsfünfzig kostet, der gute, alte Libero immer noch wichtig ist und man in erster Linie deshalb hingeht, um beim Sonntagsspaziergang ein Ziel zu haben, an dem man gut bewirtet wird. 3. Kreisklasse ist mittlerweile auch dort, wo Ex-Kreisligist TSV Jühnde spielt. Doch traurig darüber ist beim Heimspiel gegen die Dransfelder Zweite (Endstand 2:3) offensichtlich niemand.

Im Gegenteil: Nach Auflösungserscheinungen und einem Jahr Zwangspause hatten es Trainer Thomas Albrecht und seine Mitstreiter geschafft, wieder ein Team zusammenzutrommeln. Auch Holger Bode stellte sich für seinen Heimatverein noch einmal zur Verfügung. Er meint: „Hier ist wieder was am Entstehen. Wir haben Sponsoren werben können und freuen uns auch über guten Zuschauerzuspruch.“ Dafür wurde an jeden Haushalt ein Saisonspielplan verteilt.

Rund 70 Besucher haben an der Kasse bei Volker Linne für das Topspiel gegen den DSC eine Karte gelöst – in der 3. KK ein Topwert. „Die Leute haben in dem einen Jahr ohne Spielbetrieb immer gefragt, ob bald mal wieder was los ist“, erzählt Linne, der an diesem Sonntag für den TSV Jühnde auf das Heimspiel seines geliebten HSV gegen St. Pauli im Fernsehen verzichtet. Und was haben die anderen so in jenem verlorenen Jahr sonntagnachmittags getan? „Wir haben mal in Dransfeld zugeschaut und mal in Gimte, das war halt ziemlich blöd“, berichtet Henning Ramzweig, der ebenfalls froh ist, dass in Jühnde der Ball wieder rollt.

Das scheinen auch andere so zu sehen. Dreimal während des Spiels grüßen hupend vorbeifahrende Autos, was dem TSV bei seiner zweiten Heimniederlage aber nichts nützt. Obwohl er durch Hirschs Lattenkopfball die erste Großchance besitzt, gerät er mit 0:3 in Rückstand. Dransfeld hat viel Kreisliga-Erfahrung aufgeboten, ist vor allem in den Zweikämpfen stärker und klar das bessere Team. Erst nach dem schier aussichtslosen Rückstand rappeln sich die Gastgeber auf. Dennis Hirsch verwertet einen abgefälschten Schuss von Marco Bleyer, und Robin Apsel stellt den Anschluss her. Jetzt sollte eigentlich Schluss sein. Doch es geht weiter – fast 15 Minuten über die Zeit, was am DSC-Sieg aber nichts ändert. Jühndes Trainer Thomas Albrecht nimmt es locker: „Wir sind zufrieden, dass hier überhaupt wieder Fußball gespielt wird. Den Aufstieg wollen wir eventuell in der nächsten Saison angehen.“ Möglichst zum Jubiläum, denn 2020 wird der TSV 100 Jahre.

TSV Jühnde: Schouten – Bleyer – Wienecke, Tusch – Grote, Flemme - H. Holweg, Beister, Apsel – Andert, Hirsch. Eingewechselt: Sohnrey, B. Holweg, Rybarczyk. DSC II: Lampe – Schelp – Wiesner, Wilde – Eisfeld, Pein, Ilse, Hornkohl – Schumacher – A. Salou, Leischner. Eingewechselt: Fricke, Greve, Beier. Tore: 0:1 Pein (10.), 0:2 Salou (57.), 0:3 Schumacher (69.). 1:3 Hirsch (71.), 2:3 Apsel (85.)