Kölner Ex-Profi trifft in Dransfeld zehn Mal

Dransfeld. Mit dem Spiel gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln beschenkten sich die Altherren des DSC Dransfeld selbst. Letztlich hieß es 27:2 für die ehemaligen Bundesligastars.

Mehrere hundert Zuschauer waren am Samstagnachmittag auf den Sportplatz Lange Trift gekommen und gaben der lange geplanten und gut organisierten Veranstaltung einen würdigen Rahmen. Als die Jubilare jedoch sahen, wen die Geißböcke da alles mitgebracht hatten, wurde ihnen erstmal ganz mulmig. Neben Vereinslegenden wie Stephan Engels, der neben 236 Bundesliga- sowie 58 Pokal- und Europapokalspielen für den FC auch acht Länderspiele bestritt und 1982 bei der WM in Spanien dabei war, standen weitere große Namen wie Holger Gaißmayer (16 Tore in 87 Spielen für den FC), Matthias Scherz, Thomas Cichon, Alexander Voigt und sogar Darius Wosz auf der Kaderliste. Letzterer hat zwar selbst nicht für Köln gespielt, in 324 Bundesligaspielen für Bochum und Hertha BSC Berlin aber 39 Tore erzielte und war als Überraschungsgast dabei.

Kein Wunder also, dass die Partie zu einer ziemlich einseitigen Angelegenheit wurde – und das, obwohl sich die Hasenmelker im Vorfeld gut auf das Spiel vorbereitet und die eine oder andere zusätzliche Trainings- und Laufeinheit absolviert hatten. Gerade mal vier Minuten gelang es ihnen, den eigenen Kasten sauber zu halten, bevor Holger Gaißmayer mit einem platzierten Schuss aus zwölf Metern den Torreigen eröffnete.

+ Interview am Spielfeldrand: Benjamin Mielenhausen befragt Matthias Scherz, der zehn Jahre lang Profispiele für den FC bestritt.

Mit unglaublich sicherem Kombinationsspiel und stellenweise für diese Altersklasse überraschend hohem Tempo ließen die Geißböcke den sich tapfer wehrenden, insgesamt aber chancenlosen Dransfeldern kaum einmal Luft zum Atmen und machten schon im ersten Durchgang mit elf Treffern nahezu das Dutzend voll. Wer nun glaubte, die Kölner würden im zweiten Durchgang einen Gang zurückschalten, sah sich getäuscht. Erst als Bernd Mielenhausen nach einem sehenswerten Angriff aus kurzer Distanz das 1:14 erzielte, hatten auch die Hasenmelker endlich einmal Grund zum Jubeln. Und als mit dem 70-jährigen Klaus „Ede“ Wolf der älteste Spieler auf dem Platz in der Schlussminute beim Stand von 1:27 (!) den zweiten Dransfelder Treffer erzielte, kannte der Jubel überhaupt keine Grenzen mehr.

„Auch wenn es für uns aus sportlicher Sicht sicher etwas enttäuschend war, so war es doch insgesamt eine tolle Veranstaltung“, zog DSC-Mannschaftskapitän und Mitorganisator Jens Gebauer ein überaus positives Fazit. Auch den Kölnern, die sich nach dem Spiel noch Zeit für Autogramme und Selfies mit den Fans nahmen, hatte es gefallen. „Es war ein echtes Vergnügen, hier zu spielen“, lobte Matthias Scherz, der mit acht Treffern zweitbester Torschütze hinter Holger Gaißmayer (traf sogar zehn Mal) gewesen war, die gute Organisation und den perfekt gepflegten Rasen in Dransfeld.