Krause überragt bei Niemetaler 4:1-Sieg über Adelebsen

Hann. Münden. Innerhalb von nur vier Spielen hat sich der FC Niemetal in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd aus der erweiterten Abstiegszone herausgeschossen. Die SG Werratal spielte immerhin remis, bleibt aber Vorletzter.

FC Niemetal - Adelebsen 4:1 (1:1). Spieler des Abends war der junge Nikolai Krause, der an allen Niemetaler Toren beteiligt war. Zunächst musste der neue Tabellensechste aber das 0:1 durch Marco Hischer hinnehmen (23.). Acht Minute später war Krause zum ersten Mal zur Stelle, als er einen Eckball zum 1:1 einköpfte (31.). Direkt nach der Halbzeitpause dann ein Traumtreffer: Der für die restliche Serie im Niemetal aushelfende Ercan Beyazit (zuvor in Seulingen aktiv) spielte einen langen Ball auf Nils Henze, der volley flankte. In der Mitte traf wieder Krause, diesmal per Flugkopfball (48.). Für das 3:1 und 4:1 sorgte Beyazit selbst. Zunächst mit einem Foulelfmeter nach Krauses regelwidrig gestoppten Sololauf (77.) und danach mit einem Schuss aus 16 Metern nach Krauses Querpass (80.). Insgesamt kam der FCN erst in der zweiten Halbzeit in Fahrt. Aber das reichte in einer kampfbetonten Partie zum Sieg.

SG Drammetal - SG Werratal II 1:1 (1:0). Ein Sieg hätte die Werrataler mit dem Tabellendrittletzten der Tabelle gleichziehen lassen. „Wir müssen damit aber zufrieden sein. Immerhin haben wir erneut nicht verloren“, meinte Trainer Kai Mentel. In einer recht schwachen ersten Halbzeit mussten die Gäste nach 36 Minuten den Rückstand durch einen von Zeitz verwandelten Strafstoß hinnehmen. Den Ausgleich für die Werrataler, die nach langer Zeit mal wieder Deniz Ürer aufbieten konnten, gelang Steffen Hess. Sein Tor zum 1:1 (70.) belohnte zumindest die Leistungssteigerung im zweiten Durchgang, die den verdienten Punkt brachte.