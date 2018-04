Kreisliga: Buongiorno trifft für Türkgücü Münden dreimal

Münden/Dransfeld. Einen Sieg und ein Unentschieden verbuchten die Mündener Fußballvereine in der Kreisliga Göttingen-Osterode am Mittwochabend.

SV Türkgücü Münden – SV Eintracht Hahle 5:1 (1:1). Die Mündener taten sich zunächst schwer, um gegen den krassen Außenseiter die richtige Einstellung zu finden und gerieten durch einen von Raphael Kopp direkt verwandelten Freistoß in Rückstand (13.). Der Ausgleichstreffer durch Enzo Buongiorno kurz vor der Pause und die Kabinenpredigt von Murat Yavuz, der den privat verhinderten Trainer Christos Drizis an der Seitenlinie vertrat, wirkten wie ein Weckruf.

Im zweiten Durchgang wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle endlich gerecht, nahmen die Zweikämpfe auch an und hatten in Buongiorno ihren überragenden Akteur. Zwar verschoss der Mittelfeldspieler zunächst einen an sich selbst verursachten Foulelfmeter (47.), machte dann aber nach einer knappen Stunde mit seinem zweiten Treffer des Tages diesen Fehler wieder wett. Und nachdem Ruslan Wagner die Führung auf 3:1 erhöht hatte (74.), war es wiederum Buongiorno, der mit einem direkt verwandelten Freistoß für die endgültige Entscheidung sorgte (84.). Den Schlusspunkt in einer am Ende doch noch unterhaltsamen Partie setzte der im zweiten Durchgang eingewechselte und stark aufspielende Cesur Yazici mit dem Treffer zum 5:1 (87.).

Türkgücü Münden: Özgen – Beckel, Özcan, Wasmuth, Hamarat (46. C. Yazici) – Ozcelik, Polat, Seyit, Buongiorno (86. Demir) – Wagner, Parlak (85. Hasanovic).

Tore: 0:1 Kopp (13.), 1:1 und 2:1 Buongiorno (42., 56.), 3:1 Wagner (75.), 4:1 Buongiorno (84.) C. Yazici (87.).

DSC Dransfeld – TuSpo Petershütte II 0:0. Zumindest teilweise eine gelungene Revanche für das Hinspiel, in dem sich die Dransfelder beim 1:7 förmlich demontieren ließen. „Das Beste an diesem Unentschieden ist allerdings, das wir zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor geblieben sind“, konnte Trainer Helmut Rehbock dem Remis etwas Gutes abgewinnen – auch wenn ein Punkt in der aktuellen Situation für das Schlusslicht eigentlich zu wenig ist.

In einer über 90 Minuten ausgeglichenen Partie, die auch keinen Sieger verdient hatte, übertrafen sich beide Teams gegenseitig im Auslassen der Chancen.

DSC: Wolter – Pein, Eilers, S. Schob, Erfurth – Worbs, Peschke - Ilse, Noureddine, Marczak – Salou (75. Vasiljevic).

Tore: Fehlanzeige.