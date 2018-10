Krombacher-Kreispokal: Trio aus dem Altkreis Münden eine Runde weiter

Altkreis Münden. In der ersten Hauptrunde des Krombacher-Kreispokals für Fußballteams der Kreisliga und der 1. Kreisklasse kam der DSC Dransfeld zu einem überraschenden 4:3-Erfolg über Kreisligist SV Breitenberg.

Während die SG Werratal bei der Rotenberger Reserve nichts anbrennen ließ, setzte sich die Negativserie des SV Türkgücü Münden mit dem 2:5 beim klassentieferen FC Niemetal ungebremst fort.

FC Niemetal – SV Türkgücü Münden 5:2 (2:1). Die in akuter Personalnot steckenden und mit gerade mal vier Spielern aus der Stammelf angetretenen Mündener standen von Beginn an unter Druck und gerieten früh nach einem dicken Patzer in der Hintermannschaft durch einen Treffer von Erkan Beyazit in Rückstand (9.). Nachdem Dennis Kleinhans sechs Minuten später nach toller Vorarbeit von Beyazit per Volleyschuss aus acht Metern auf 2:0 erhöht hatte, bäumte sich der Kreisligist kurz auf und kam durch einen haltbaren 20m-Schuss von Adnan Sirip zum Anschlusstreffer (23.). Nach dem Seitenwechsel brachten erneut Dennis Kleinhans (52.) und Nico Krause (61.) die Gastgeber endgültig auf die Siegerstraße. Hätte Adnan Sirip nach seinem neuerlichen Anschlusstreffer (71.) auch den anschließenden Foulelfmeter verwandelt und wäre nicht an FC-Schlussmann Dennis Nickel gescheitert, dann wäre es vielleicht noch einmal spannend geworden. So aber war es Niko Krause vorbehalten, mit seinem zweiten Treffer des Tages für die endgültige Entscheidung zu sorgen (83.). Tore: 1:0 E. Beyazit (9.). 2:0 Kleinhans (15.), 2:1 Sirip (23.), 3:1 Kleinhans (52.), 4:1 Krause (61.), 4:2 Sirip (71.), 5:2 Krause (83.).

DSC Dransfeld – SV Germania Breitenberg 4:3 (1:2). Ohne den verhinderten Trainer Helmut Rehbock an der Seitenlinie (für ihn sprang Sascha Bordiehn ein) und ohne neun (!) verhinderte oder verletzte Stammspieler lieferten die Hasenmelker dem Kreisligisten einen großen Kampf. Nachdem die Führung bis weit in die zweite Hälfte immer wieder gewechselt hatte, war es am Ende Marco Vasiljevic, der in der Schlussminute nach einem langen Einwurf und der Kopfballverlängerung des eingewechselten Frederik Hornkohl per Kopf den entscheidenden und viel umjubelten Treffer zum 4:3 markierte.

Tore: 1:0 Salou (8.), 1:1 Deppe (15.), 1:2 Triebe (32./FE), 2:2 Diel (47.), 3:2 Peschke (61.), 3:3 Deppe (83.), 4:2 Vasiljevic (90.).

SV Rotenberg II – SG Werratal 1:3 (0:1). „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der Leistung meiner Mannschaft eher nicht“, haderte SG-Trainer Alexander Winter mit der „katastrophalen“ Chancenverwertung seiner Jungs. „Wir waren drückend überlegen und hätten den Rotenbergern eigentlich 20 Stück einschenken müssen, aber was wir vor dem gegnerischen Tor abgezogen haben, das ging gar nicht“, ging Winter mit seiner Offensivabteilung, in der mit Ruslan Wagner (verletzt), Leon Fromm und Kai Armbrust (beide verhindert) allerdings auch drei Stammkräfte fehlten, hart ins Gericht. Dass es am Ende dennoch ein ungefährdeter Sieg wurde, dafür sorgten Marc Glatter und der zweifache Torschütze Cesur Yazici. Tore: 0:1 Glatter (35.), 1:1 Balitzki (48.), 1:2 und 1:3 Yazici (50./FE, 88.).