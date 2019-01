Landwehrhagen/Benterode überrascht als Dritter

Gimte – Nichts zu holen gab es bei der Premiere des Hallenfußballturniers um den TuSpo Gimte Cup für die Klubs aus dem Altkreis Münden. Letztlich siegte der BC Sport Kassel im Finale gegen den OSC Vellmar.

Beste niedersächsische Mannschaft war die SG Landwehrhagen/Benterode, die auf dem dritten Platz landete und damit die Konkurrenz überraschte.

Mit den beiden Teams von Veranstalter TuSpo Weser Gimte, dem DSC Dransfeld und dem SV Türkgücü Münden hatten gleich vier Altkreisteams bereits in der Endrunde die Segel streichen müssen (siehe Artikel rechts). Nachdem dann der OSC Vellmar, der in der vergangenen Woche bereits das Turnier des SV Türkgücü gewonnen hatte, im Halbfinale kurzen Prozess mit der SG Landwehrhagen/Benterode gemacht und durch einen souveränen 7:2-Sieg ins Endspiel eingezogen war, tat es ihm der BC Sport Kassel gleich und gewann sein Semifinale gegen die SG Reinhardshagen ebenfalls klar mit 5:1.

Einen echten Kracher bekamen die zahlreichen bis zum Schluss ausharrenden Besucher dann im Spiel um Platz 3 geboten. In einer ausgeglichenen Partie gingen die Reinhardshäger dreimal in Führung und sahen 30 Sekunden vor Schluss beim Stand von 3:2 aus wie der sichere Sieger. Doch da hatten sie die Rechnung ohne Mike Woltert gemacht! Erst erzielte der SG-Kapitän mit einem beherzten Schuss den Ausgleichstreffer und quasi mit der Schlusssirene schoss er sein Team sogar noch aufs Siegerpodest.

In der Neuauflage des Vorwochen-Finales vom Türkgücü-Cup sah es dann zunächst so aus, als könnte der OSC Vellmar den Erfolg wiederholen. Den Führungstreffer durch den Ex-Gimter Linor Demaj glich der mit Abstand beste BCer Dennis Salioski jedoch postwendend aus. Nachdem Salioski die Kasseler wenig später mit einem sehenswerten Hackentrick in Führung gebracht hatte, ließen sie hinten nichts mehr anbrennen. Mit der Schlusssirene machte Salioski seinen lupenreinen Hattrick perfekt, den er ganz im Stile eines Miroslav Klose mit einem perfekt gestandenen Salto rückwärts feierte.

Stimmen

„Es war ein großartiges Turnier“, freute sich der TuSpo-Vorsitzende Thomas Hartmann während der Siegerehrung. „Auch wenn die Emotionen hier und da mal etwas übergekocht sind, haben wir doch insgesamt sehr faire Spiele auf hohem Niveau gesehen.“ Hartmanns Dank ging zum einen an die Zuschauer, die Teams und die Schiedsrichter, zum anderen an Turnierorganisator Erwin Schneider, „der zusammen mit seinem Team eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt hat. Auch Schneider selbst zeigte sich hochzufrieden. „Es war das erste Turnier dieser Größenordnung für uns, und wir hatten gehörigen Respekt vor der Aufgabe“, sagte er. Da es aus seiner Sicht aber „besser gar nicht hätte laufen können“, wolle er „so schnell wie möglich den Antrag an den Landkreis rausschicken, um das Turnier im nächsten Jahr wieder zwischen Weihnachten und Neujahr veranstalten zu können“.

Rudelbildung in der Endrunde

In der Zwischenrunde des Gimter Hallencups wurde es hektisch. Vor allem zwei Spiele waren derart heiß umkämpft, dass die bis dahin stets eingehaltenen Grenzen der Fairness überschritten wurden. Schon bei seiner Niederlage gegen den OSC Vellmar hatten einige Spieler des BC Sport Probleme mit der Disziplin. Als ihnen dann im Duell mit dem Tuspo Gimte I nach einem 0:2-Rückstand (Tore: zweimal Christopher Hayn nach Vorarbeit durch Dennis Behrens) sogar das Turnier-Aus drohte, mobilisierten sie alle Kräfte. Sufli und Tanjic glichen aus. Letzterer erhielt nach einer provozierenden Geste nahe der Gimter Bank und anschließender Rudelbildung von Schiedsrichter Hermann Weitemeier eine Zeitstrafe aufgebrummt. Trotzdem schaffte Salioski in Unterzahl den 3:2-Siegtreffer. Gimtes Kapitän Dennis Behrens meinte: „Wir wären bei unserem eigenen Turnier natürlich gerne weiter gekommen, aber immerhin haben wir in der Zwischenrunde eine ganz gute Leistung gezeigt und konnten uns gegenüber der Vorrunde steigern.“ Letztlich wurde die Gimter Erste Turnierfünfter (3:1 im Platzierungsspiel gegen Türkgücü Münden). Auch in der Begegnung zwischen der SG Landwehrhagen/Benterode und Türkgücü Münden ging es heiß her. Türkgücü benötigte in seinem letzten Zwischenrundenspiel gegen die Staufenberger unbedingt einen Sieg, dem Team von Andreas Kühne genügte ein Remis. Nach der Mündener Führung durch Demirtas wurde aber Torhüter Murat Özgen zum Pechvogel: Erst kassierte er eine Zeitstrafe, die Woltert zum Ausgleich nutzte. Nach Ablauf der Strafe verlor der offensive Keeper den Ball gegen Julian Vollmer, der zum 2:1 traf. Mert Demirs Ausgleichtreffer war für Türkgücü letztlich zu wenig.