Landwehrhagen/Benterode und Hertingshausen trennen sich 1:1

Benterode. Im Spitzenspiel der Kasseler Fußball-Kreisliga B1 trennte sich Tabellenführer SG Landwehrhagen/ Benterode auf eigenem Platz vom TSV Hertingshausen II mit 1:1 (1:1).

Die Gastgeber aus Staufenberg wahrten damit ihren Vorsprung auf den Tabellenzweiten und gehen als Topfavorit in die Schlussphase der Saison. „Letztlich nützt uns dieser Punkt wohl etwas mehr als den Hertingshäusern“, sagte SG-Trainer Andreas Kühne nach dem Abpfiff. Der Vorsprung seines Teams beträgt sieben Punkte, wobei die Baunataler noch zwei Partien nachzuholen haben.

Die Zuschauer in Benterode sahen ein echtes Spitzenspiel. „Beide Mannschaften könnten in dieser Form auch in der Kreisliga A gut mithalten“, zollte Kühne Lob. Hohes Tempo und gelungene Kombinationen aber auch eine etwas ruppige Schlussphase prägten das hart umkämpfte Match.

In den ersten 20 Spielminuten sahen die Gäste besser aus. Am Ende dieser Phase gelang ihnen auch die Führung: Eine Flanke auf den zweiten Pfosten wurde von der Deckung der Platzherren unterschätzt, und Hertingshausens Torjäger Maik Ciba musste den Ball nur noch über die Linie befördern (19.).

Danach bekam Landwehrhagen/Benterode das Geschehen besser in den Griff. Es blieb aber eine ausgeglichene Begegnung. Nach 33 Minuten vollendete Mike Woltert eine sehenswerte Vorarbeit von Jan Gude zum verdienten Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Mannschaften weiter eine Partie auf Augenhöhe. Die hochkarätigeren Chancen verzeichneten jedoch die Gastgeber: Jan Gude traf nur den Pfosten, und Mike Woltert schoss, nachdem Hertingshausens Torhüter bereits ausgespielt war, einen Abwehrspieler auf der Torlinie an. Das war Pech, doch letztlich blieb es bei der gerechten Punkteteilung.