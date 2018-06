Landwehrhagen/Benterode unterliegt FSV Kassel im Relegationsspiel

Benterode. Der Auftakt der Relegationsrunde zur Kreisliga A ging für die Fußballer der SG Landwehrhagen/Benterode daneben. Bei der 1:2 (1:1)-Heimniederlage vor rund 130 Zuschauern war der FSV Kassel cleverer.

„Das war so nicht geplant, aber noch ist alles möglich“, meinte SG-Trainer Andreas Kühne. Gegen A-Ligist FSV Kassel legte seine Mannschaft einen blitzsauberen Start hin. Bereits nach sieben Minuten lupfte Jan Gude nach sehenswertem Steilpass das Leder an Kassels Keeper vorbei zur 1:0-Führung. Die Staufenberger schienen in der Offensive das größere Potenzial zu besitzen. Allerdings zeigte die Defensive zuvor unbekannte Schwächen. Beide Gegentore legten die Gastgeber praktisch selbst vor; zumindest schafften sie es nicht, den Ball am eigenen Strafraum zu klären. So drehten Felix Straatmann (31.) und Maximilian Röske (36.) das Spiel für die kampfstarken Kasseler.

Nach der Pause mühte sich Landwehrhagen/Benterode zwar, doch es fehlten die Ideen. Unter anderem weil Spielmacher Mike Woltert nach langer Verletzungspause noch nicht in alter Form sein konnte. Trotzdem gab es die Chance zum Ausgleich, doch der eingewechselte Julian Vollmer hatte vor dem Tor nach schöner Flanke von Daniel Schneidler im Abschluss Pech. „Wir haben nun gesehen, dass diese Mannschaften viel körperbetonter spielen als unsere Gegner in der B-Liga. Darauf müssen wir am Sonntag eingestellt sein“, so Kühne. Dann tritt sein Team bei Olympia Kassel II an (15.30 Uhr, Am Donarbrunnen).