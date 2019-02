Mit JSG Hoher Hagen ist bei Kreis-Endrunde zu rechnen

© Per Schröter

Trainer Thomas Schwer mit den Fußballfrauen des DSC Dransfeld (in Gelb) und den B-Mädchen, die am Samstag nach der Futsal-Kreiskrone greifen.

Dransfeld – Der Dransfelder Mädchenfußball ist im Aufwind. Am Wochenende spielen die B-Juniorinnen um den Hallen-Kreistitel in Einbeck.

Mit den Siegen sowohl beim Vor- als auch beim Zwischenrundenturnier hat das Team von Trainer Thomas Schwer gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. „Klarer Favorit ist zwar der Oberliga-Nachwuchs des FFC Renshausen, der bislang noch souveräner durch die Hallenrunde marschiert ist, aber eine Chance sollten wir an einem guten Tag allemal haben“, sagt Schwer.

Dass er mit seiner Mannschaft einmal einen Kreismeistertitel feiern würde, hatte er sich vor acht Jahren sicher nicht ausmalen können. Damals waren fünf Spielerinnen im zarten Alter von zwölf Jahren auf die Vereinsleitung des DSC Dransfeld mit dem Wunsch zugekommen, Fußball lernen zu wollen. Da er selbst zu diesem Zeitpunkt als 46-Jähriger gerade seine aktive Laufbahn beendet hatte, nahm er sich der Sache an und bot Fußballtraining für Mädchen an. „Nach einem Jahr waren es schon 14 Mädchen und wir beschlossen, für die Kleinfeld-Serie eine Mannschaft zu melden“, so Schwer. Von nennenswerten Erfolgen habe damals noch nicht die Rede sein können. „Bis auf eine Ausnahme waren das alles Eigengewächse, die zuvor noch nie Fußball gespielt hatten“, sagt er. Weil aber die Einstellung gestimmt habe und die Trainingsbeteiligung bei den beiden wöchentlichen Einheiten stets richtig gut gewesen sei, hätten sich die Mädchen stetig verbessert.

Inzwischen ist die Zahl der Fußballerinnen in Dransfeld noch weiter angewachsen. Die 14 Mädchen von damals sind bereits in den Frauenbereich gewechselt und spielen dort in der 1. Kreisklasse (7er/9er Kleinfeld) als aktuelle Tabellendritte eine gute Serie. „In der kommenden Saison werden wir mit den Frauen eine Großfeldmannschaft melden und hoffen dort auch oben mitspielen zu können“, sagt Thomas Schwer. Der Kader der ebenfalls von ihm trainierten B-Mädchen, die als JSG Hoher Hagen antreten, umfasst zurzeit zehn Spielerinnen, von denen vier erst zwölf Jahre alt sind (und damit noch C-Jugend spielen könnten). „Die Frauen und die Mädchen trainieren zusammen, damit die jüngeren schon mal gegen ältere spielen müssen“, sagt Schwer.

„Unter den Spielerinnen herrscht eine ganz tolle Kameradschaft und die B-Jugendlichen werden richtig gut aufgenommen“, lobt er. Beeindruckt zeigt sich Thomas Schwer besonders von der Disziplin und dem Einsatzwillen seiner Spielerinnen. „Die wollen alle gefordert werden“, sagt er. „Wenn ich zu lasch ran gehe, dann lachen sie mich sogar aus.“ Für das Endrundenturnier am Samstag hofft der Trainer, dass seine Mannschaft einen guten Tag erwischt. „Wenn alles so läuft wie bisher, dann sollte ein Platz unter den ersten Drei auf jeden Fall drin sein“, sagt er.