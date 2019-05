Naumann beendet auch zweiten Versuch bei Türkgücü Münden

Hann. Münden – Wenn die Kreisliga-Fußballer des SV Türkgücü Münden am Samstag (15 Uhr) die SG Werratal zum Kreisliga-Derby empfangen, könnten die Rollen kaum klarer verteilt sein. Die Woche begann für die Mündener zudem mit einem Paukenschlag!

Nachdem Thomas Naumann im vergangenen Oktober das Traineramt übernommen hatte, wenig später nach Querelen mit dem alten Vorstand entlassen wurde und in der Winterpause vom jetzigen Vorsitzenden Mohammed Özgen zurückgeholt worden war, warf er nun selbst das Handtuch. „Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich für diese Mannschaft nicht der passende Trainer bin“, zog Naumann nicht zuletzt auch Konsequenzen aus der peinlichen, 0:3-Pleite bei Schlusslicht VfB Südharz, die den SV Türkgücü noch tiefer in den Abstiegsstrudel gezogen hat.

Während man bei den Mündenern nun also nach einer internen Lösung suchen muss und derzeit völlig unklar ist, wie man einen Weg aus diesem scheinbar nicht enden wollenden Schlamassel finden will, herrscht bei Spitzenreiter SG Werratal nach dem vergangenen Wochenende eitel Sonnenschein. Selbst beim souveränen 4:0-Heimerfolg über den zuvor in diesem Jahr noch ungeschlagenen SC HarzTor eine herausragende Leistung gezeigt, durften sich die Werrataler auch noch über die Patzer der Verfolger aus Rotenberg und Breitenberg freuen. Mit nunmehr vier Punkten Vorsprung auf die Rotenberger und sogar 13 auf Breitenberg (und damit den ersten Nicht-Aufstiegsplatz) scheint sich das Team von Trainer Alexander Winter auf dem Weg zurück in die Bezirksliga nur noch selbst ein Bein stellen zu können. „Rein rechnerisch brauchen wir noch neun Punkte, um auf der ganz sicheren Seite zu sein“, sagt Winter. „Und die ersten drei davon wollen wir natürlich am liebsten schon am Samstag holen.“ Auch wenn ein Derby natürlich immer seine eigenen Gesetze schreibe, sehe er sein Team „klar in der Favoritenrolle“. Personell könnte es allerdings durchaus besser aussehen bei den Werratalern: Mit den verletzten Kai Armbrust, Fabian Winter, Frederik Köhler und Torwart Fabian Rippe sowie den beruflich verhinderten Dominik Rudolph und Bastian Grieben muss Winter auf sechs wichtige Spieler verzichten. „Trotzdem bin ich guter Dinge, dass wir den Platz als Sieger verlassen werden“, sagt er.