Naumann folgt bei Türkgücü Münden auf Sattler

Hann. Münden. Den ersten Trainerwechsel der Saison im heimischen Fußball hat Kreisligist SV Türkgücü Münden vollzogen: Jürgen Sattler musste sein Amt räumen, am Wochenende steht bereits Thomas Naumann an der Seitenlinie.

Wirklich überraschend dürfte für Sattler seine Abberufung nicht gekommen sein. Türkgücü ist Tabellenvorletzter und hat die letzten sechs Punktspiele allesamt verloren. Vereinsvorsitzender Mohammed Özgen sagt: „Ich bin ein geduldiger Mensch, aber jetzt mussten wir einfach handeln; unsere Spieler wollten ja schon weg und wir hatten große Bedenken, dass wir die Mannschaft im Winter sogar abmelden müssten.“

Verein hatte Bedenken

In den vergangenen Wochen hatte Jürgen Sattler Spieltag für Spieltag Probleme gehabt, eine Mannschaft auf den Rasen schicken zu können. Die Begegnung beim TSC Dorste musste sogar abgesagt werden. Der Trainer gab Verletzungen oder private Gründe für das Fehlen zahlreicher Spieler an. Die teilweise niederschmetternden Resultate wie das 0:9 in Hahle dürfte die Laune des verbliebenen Teams weiter gedämpft haben. Es folgte schon vor einiger Zeit eine Krisensitzung. Zwischendurch soll es kurzzeitig keinen geordneten Trainingsbetrieb gegeben haben.

Mit Thomas Naumann, der mittlerweile in Reinhardshagen lebt und in den 80er-Jahren sogar Zweitligaspiele für den FSV Frankfurt bestritt, glaubt Türkgücü Münden, einen geeigneten Trainer gefunden zu haben. Gestern stand der 57-Jährige auf dem Trainingsplatz am Rattwerder. Und zwar in der Gewissheit, eine schwierige Aufgabe zu übernehmen: „Jeder Tabellenplatz, der nicht den Abstieg bedeutet, wäre für uns ein Erfolg. Wir müssen hier erst mal ganz kleine Brötchen backen. In erster Linie geht es darum, menschlich wieder zueinander zu finden und den Verein zu retten.“

Nach Naumanns Aussage habe er zunächst daran gedacht, mit Jürgen Sattler gemeinsam im Training das leckgeschlagene Schiff wieder flott zu machen. Das habe aber letztlich nicht funktioniert. „Die ganze Entwicklung hat mir für Jürgen leidgetan“, so der Coach, der darauf setzt, dass alle Spieler sich wieder für das gemeinsame Ziel einsetzen werden.

Thomas Naumann, der sich als Trainer der alten Schule bezeichnet, spielte als Aktiver lange in der hessischen Ober- und Landesliga. Neben einigen Herrenteams trainierte er unter anderem die A-Jugend von Hessen Kassel und die Verbandsliga-Frauen in Allendorf/Eder. Zuletzt war er für den A-Liga-Aufsteiger Inter Hofgeismar verantwortlich. Oft ging es in seiner Laufbahn um Auf- oder Abstieg. „Mich reizt es auch, Dinge wieder aufzubauen, die kaputt sind.“ Türkgücü Münden dürfte da die richtige Herausforderung sein.