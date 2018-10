Niemetaler Serientäter pirschen sich an die Spitze heran

Fußball-Kreisklasse

Unerwartete Heimniederlage für Marko Diel (hinten) und den DSC.

Altkreis Münden. Der FC Niemetal pirscht sich in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd immer näher an die Tabellenspitze heran. Das Team blieb zum achten Mal in Folge ungeschlagen.