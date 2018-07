Özkan Beyazit von Bezirksligist TSV Seulingen nach Münden

Hann. Münden. Nachdem wichtige Spieler den Verein verlassen haben, stellt sich Fußball-Kreisligist Türkgücü Münden neu auf. Mit Özkan Beyazit ist ein prominenter Name unter den Zugängen.

Zwischenzeitlich hatte es bei den Fußballern des SV Türkgücü Münden Irritationen gegeben und es bestanden Zweifel, ob es weitergehen würde. Doch mittlerweile hat sich der Kreisliga-Dritte der abgelaufenen Saison offensichtlich berappelt und stellt ein neues Team zusammen. Ein Name lässt bei den bisherigen Neuzugängen besonders aufhorchen: Özkan Beyazit.

Der Vollblutstürmer mit reichlich Oberliga- und Landesliga-Erfahrung ist zwar schon 37 Jahre alt, weiß aber noch immer genau, wo das Tor steht: In der vergangenen Saison traf er im Trikot des Bezirksligisten TSV Seulingen 25-Mal, was ihm Platz drei der Torjägerliste bescherte. Insgesamt hat Özkan Beyazit in den zurückliegenden fünf Spielzeiten 151 Tore erzielt. Dabei wurde er zweimal Torschützenkönig der Kreisliga. Sein Spitzenwert waren 43 Treffer in der Saison 2016/17 für Seulingen.

Türkgücüs Spartenleiter Murat Yavuz ist stolz, diesen Spieler präsentieren zu können: „Es ist eine Ehre, einen solchen Stürmer nach Münden zu holen. Für mich ist Özkan Beyazit der Beste weit und breit.“

Yavuz kann aber noch weitere Neuzugänge auflisten: Torwart Tim Schmitz (einst Gimter A-Jugend) kommt vom KSV Baunatal II, Bahattin Savran von Bezirksligist SG Werratal, Oguzhan Özgen (A-Jugend Göttingen 05), Alexander Dietrich (Bonaforth) und Nazmi Aliaj (Tuspo Gimte).

Weitere Neue sollen folgen. Genauso wie ein Nachfolger für den bisherigen Trainer Christos Drizis. Hier könnte die Entscheidung in den kommenden zehn Tagen fallen.

Als Abgänge meldet der SV Türkgücü Münden nun auch den erfahrenen Yusuf Yazici, der zum Landesliga-Absteiger FC Grone wechselt. Außerdem: Mustafa Parlak (SG Niedernjesa), Ruslan Wagner, Alex Beckel, Cesur Yazici (alle SG Werratal) und Ömer Terzi (Tuspo Gimte). (mbr)