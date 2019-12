OSC Vellmar gewinnt Hallenturnier in Münden

OSC Vellmar heißt der große Gewinner des Sparkassencups der TG Münden. Der Fußball-Verbandsligist gewann am Sonntagabend in der Mündener Gymnasiumshalle das Endspiel gegen die starke Landesliga-A-Jugend des Bovender SV deutlich mit 7:3.

Schwerer hatte sich der OSC im Halbfinale getan. Da traf er in der SG Werratal aus Hedemünden auf einen gleichwertigen Gegner. Der Bezirksligist ging zwar in Führung, doch Vellmar glich aus und erreichte das Neunmeterschießen. An dessen Ende behielten die Nordhessen mit 4:3 die Oberhand. Vellmars Linor Demaj war zudem erfolgreichster Turnierschütze: Er traf 17-Mal.

