Saison für SG Escherode/Uschlag nach 2:2 beendet

Uschlag – Für die Kreisliga-Fußballer der SG Escherode/Uschlag ist die Saison definitiv beendet. Im letzten Saisonspiel musste sich der Tabellendritte mit einem 2:2 (2:0) gegen den FSV Kassel begnügen.

Da die 1. Mannschaft des TSV Heiligenrode in der Gruppenliga den Klassenerhalt noch geschafft hat, wird es für die Staufenberger auch keine Aufstiegsrunde geben. An der nimmt nach den Resultaten des abschließenden Spieltags die Heiligenröder Zweite teil. Sie verlor das entscheidende Spiel um Meisterschaft und Aufstieg beim Tuspo Nieste mit 1:3. Die Escheröder Nachbarn aus Nieste treten künftig also in der Kreisoberliga an.

„Die Niester werden uns in der kommenden Saison zwar fehlen“, meinte SG-Trainer Carsten Ernst, „aber wir freuen uns umso mehr auf das Derby gegen Landwehrhagen/Benterode.“ Das Team von Andreas Kühne war in der Vorwoche aus der Kreisliga B aufgestiegen.

Escherode/Uschlag schien gegen den Tabellenvierten aus Kassel zunächst alles im Griff zu haben. Die Zuschauer sahen zwei sehenswerte Treffer ihres Teams: Zunächst nahm Ricardo Morales, der sich mit 37 Treffern die Torjägerkrone sicherte, den Ball mit der Brust an und schob flach ein (28.). Kurz vor der Halbzeit schickte Jonas Kördel Jannik Schauwecker, der zum 2:0 vollendete. Zu diesem Zeitpunkt war ein Kasseler bereits vom Platz gestellt worden. Doch trotz Unterzahl bestimmte Kassel die zweite Hälfte und kam noch zum Ausgleich durch ein Eigentor und einen 18-Meter-Schuss von Röske (85.). „Wir haben verpasst, einen Treffer nachzulegen und haben uns zu sicher gefühlt“, gab Carsten Ernst noch zu Protokoll.

Verabschiedet wurde Marco Kempe. Er bestritt seine letzte Partie. 24 Jahre hatte er das Escheröder Trikot getragen und ist damit im Obergericht sogar länger dabei als Trainer Ernst (23 Jahre).