SG Bühren/Scheden bezwingt den Spitzenreiter und ist wieder im Geschäft

Hann. Münden. Die heimischen Fußballfans bekamen bei den Wochentagsspielen einiges geboten: Der FC Niemetal zeigte gegen die SVG II fantastische Comeback-Qualitäten, und die SG Bühren Scheden schlug den Spitzenreiter.

1. Kreisklasse Süd

FC Niemetal - SVG Göttingen II 3:2 (0:1). „Was für ein Spiel! Überragendes Niveau und zum Schluss brachen hier alle Dämme“, fasste Niemetals Sprecher Holger Mechmershausen die dramatischen 90 Minuten in Imbsen zusammen. Ein Sieg gegen den Tabellenzweiten – damit hatten die Zuschauer über weite Strecken der Partie nicht rechnen können.

In der ersten Halbzeit dürften einige bereits abgewunken haben. Nicht nur die Göttinger Führung schlug aufs Gemüt, auch die aufgrund einer Muskelverletzung nötig gewordene Auswechslung von Spielertrainer Sebastian Gundelach ließ die Chancen der Gastgeber rapide sinken. Dann musste auch noch Niko Krause raus. Der junge Stürmer hatte in den vergangenen Wochen mehrmals getroffen.

Als die Gäste nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (52.) erhöhten, schien dieser Abend einen unschönes Ende zu nehmen. Doch weit gefehlt: Plötzlich kämpfte der FC Niemetal um jeden Ball, und der Ex-Seulinger Erkan Beyazit, der bis zum Saisonende im Niemetal aushilft, bediente Dennis Kleinshans zum 1:2-Anschlusstreffer (55.).

Direkt nach Wiederanstoß fiel schon der Niemetaler Ausgleich: Kleinhans steckt den Ball auf Marcel Mechmershausen durch, der vor dem Tor die Nerven behält – 2:2. Doch damit nicht genug. Jetzt wollte der FCN die volle Ernte einfahren. Nötig war ein Geniestreich in der Nachspielzeit: Erkan Beyazit zirkelte einen 16-Meter-Freistoß ins lange Eck zum umjubelten 3:2-Siegtreffer. Jetzt dürfte der FC Niemetal auch an eine Überraschung gegen Tabellenführer SC Rosdorf glauben, der am Sonntag seine Visitenkarte abgibt (15 Uhr).

SG Werratal II - SCW Göttingen II 4:2 (0:1). Auch die abstiegsbedrohten Werrataler drehten einen Rückstand und erzielten zum ersten Mal in dieser Saison vier Tore. „Die Mannschaft wollte heute unbedingt gewinnen und hat sich auch durch den Pausenrückstand nicht aus der Bahn werfen lassen“, berichtete Co-Trainer Kai Mentel.

In einer umkämpften Partie mit sieben gelben und einer gelb-roten Karte brachte Weendes Ostermann die Gäste in Front (20.). Kevin Nolte und Malte Bickmeier setzten die Gastgeber bis zur 70. Spielminute auf die Siegerstraße. Ein Doppelschlag in der 76. und 79. Minute durch Bastian Grieben und erneut Kevin Nolte machte den Deckel drauf.

Die SG Werratal verkürzte damit den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf drei Punkte.

Kreisliga A Kassel

SG Escherode/Uschlag - FSV Bergshausen 0:5 (0:4).

„Man muss eindeutig feststellen“, sagte SG-Trainer Carsten Ernst, „dass mit Bergshausen die klar beste Mannschaft unsere Liga anführt. Sie haben Fußballer in ihren Reihen, die Extraklasse sind.“

In den ersten 30 Minuten lief auf dem Sportplatz in Uschlag aus Sicht der Gastgeber, die gut gegen den Ball arbeiteten, alles nach Plan. Doch dann wurden sie durch Werner und Alaca zweimal zum 0:2 ausgekontert. Frackmann (41.), Daeter (45.), jeweils nach Eckbällen sowie Schmidt (66.) legten bis zum 0:5 nach. Die Partie war aber schon zuvor längst entschieden.

2. Kreisklasse Süd

TSV Jahn Hemeln - RSV Göttingen 05 II 3:4 (3:0).

Eine unglücklichere Niederlage hatten die Hemelner in dieser Saison noch nicht hinnehmen müssen. Nach der überaus deutlichen Halbzeitführung sah alles nach einem überraschenden Sieg gegen den Tabellenzweiten aus. Letztlich aber verließen die Spieler den Platz mit gesenkten Köpfen. „Wir sind heute unheimlich traurig“, stellte Teammanager Michael Rudolph fest. „Das 3:0 zur Pause war gut, hätte aber sogar noch höher ausfallen müssen!“

Nach einem frühen Eigentor der Göttinger legten die Hemelner Stürmer Sebastian Kühne und Tim Olesch das 2:0 und 3:0 nach (14. und 29.). Die Zuschauer waren verdutzt, denn anstatt einer defensiven Grundausrichtung setzten die Gastgeber gegen den Favoriten auf Offensive und griffen den RSV schon im Spielaufbau an.

Doch damit wollten sich die Gäste nicht abfinden. Kahns Doppelschlag stellte nach 65 Spielminuten den 2:3-Anschluss her. „Für mich war in dieser Phase entscheidend, dass unser Verteidiger Hendrik Grünewald ausgewechselt werden musste. Das hat unsere rechte Seite den Göttingern geöffnet“, meinte Rudolph. Außerdem hatten die Hemelner den gelb-rot-gefährdeten Sebastian Kühne vom Platz nehmen müssen. Das spielte den Gästen in die Hände, die nach Hemelner Meinung bei ihrem ersten Treffer auch noch Glück gehabt hatten, dass ein Foul an TSV-Torhüter Yannick Baake nicht geahndet worden war.

Müller schoss den 3:3-Ausgleich (70.), doch nachdem Kühne doch wieder eingewechselt worden war, schien Hemeln wieder am Drücker zu sein. Umso bitterer war der späte Göttinger Siegtreffer: Gerade noch verbuchte Hemeln eine Mega-Chance zum Sieg (87.), als Müller im direkten Gegenzug für einen glücklichen Gästesieg sorgte.

TSV Groß Schneen II - Tuspo Gimte U23 3:3 (2:1). Die Gimter mussten nach drei Siegen in Folge wieder mal zwei Punkte abgeben. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, unter anderem einen Elfmeter verschossen und zwei Gegentore durch direkte Freistöße kassiert. Das konnte heute zu keinem Sieg reichen“, sagte Gimtes Spielertrainer Timo Jesswein. Groß Schneen II, das das Hinspiel noch mit 0:8 verloren hatte, ging diesmal mit 2:0 in Führung. Der Tuspo schaffte zwar durch Treffer von Joshua König und Christopher Hayn den Ausgleich, lag aber schnell wieder mit 2:3 hinten. Letztlich konnte selbst der Ausgleichstreffer durch Ali Jafari in der 90. Minute die Stimmung nicht heben.

3. Kreisklasse D

SG Bühren/Scheden - SG Niedernjesa II 2:1 (2:0).

Die SG Bühren/Scheden scheint tatsächlich noch einmal in den Aufstiegskampf eingreifen zu können. Dazu war der Heimsieg gegen den Tabellenführer absolut nötig. Die SG verbesserte sich auf den zweiten Tabellenplatz, und der Rückstand auf den neuen Spitzenreiter SG Drammetal II beträgt nur einen Punkt. Allerdings hat der Kontrahent eine Partie nachzuholen.

Im Heimspiel gegen Niedernjesa II bestimmte die SG Bühren/Scheden die erste Halbzeit. Die Gastgeber ließen keine einzige Torchance der Gäste zu und trafen selbst zweimal. Beim 1:0 bediente zunächst Kolja Lux Stefan Kecker auf dem rechten Flügel, der mit einer Maßflanke Torschütze Philip Bertram bediente (35.). Nur fünf Minuten später köpfte der diesmal auch in der Verteidigung eine starke Leistung zeigende Sascha Fuchs das 2:0.

Nach der Pause änderte sich das Bild. Niedernjesa dreht nun auf und drängte auf den Anschlusstreffer. Nach einem Foulspiel im Strafraum bot sich für die Gäste die Möglichkeit, vom Elfmeterpunkt zu treffen. Dominik Brömsen ließ sich diese Chance nicht entgehen (82.).

Jetzt musste die SG noch mal zittern. Vor allem deshalb, weil sie selbst Konterchancen durch Stefan Kecker und Dennis Quentin nicht nutzte. Auf der anderen Seite musste SG-Keeper Etienne Lux zweimal per Fußabwehr retten, als David Kramer und Roberto Schippe den Ausgleich auf dem Fuß hatten.