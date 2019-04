SG Werratal erneut in Torlaune

Altkreis Münden – Mit einem souveränen 5:2-Heimsieg hat Fußball-Kreisligist SG Werratal die Tabellenführung verteidigt. Der SV Türkgücü Münden dagegen gerät nach dem 0:2 beim RSV Göttingen 05 immer tiefer in den Abstiegsstrudel.

SG Werratal – TSC Dorste 5:2 (3:1). Im Gegensatz zu den Gästen waren die Werrataler von Beginn an hellwach und gingen durch Treffer von Marc Glatter (5.) und Tom Bornemann (8.) schnell mit 2:0 in Führung. In der Anfangsphase konnten sich die Dorster sogar noch bei ihrem Torhüter Pascal Kleindienst bedanken, dass sie nicht noch weiter in Rückstand gerieten. Nach einer Viertelstunde fand Dorste dann aber besser ins Spiel und kam durch einen von Maximilian Ludwig verwandelten Handelfmeter zum Anschlusstreffer (27.). Als Kai Armbrust drei Minuten vor dem Seitenwechsel bei einem Kopfballversuch im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht wurde, zeigte der Unparteiische erneut auf den Punkt. Eine Chance, die sich diesmal Cesur Yazici nicht entgehen ließ. Kurz nach der Pause machte André Thüne dann mit einem satten 15m-Schuss bereits alles klar. Leon Fromm erhöhte noch auf 4:1 (74.), bevor Maximilian Ludwig mit einem verwandelten Strafstoß (Foul von Mirko Wasmuth) den 5:2-Endstand herstellte. Zuvor war Yazici noch mit einem weiteren Strafstoß (dem vierten der Begegnung) an Kleindienst gescheitert.

SG Werratal: Rippe – Guthardt (46. Beckel), Thüne (76. Rudolph), Parlak, Grieben – Bornemann, Wasmuth, Glatter, Yazici – Fromm, Armbrust.

Tore: 1:0 Glatter (5.), 2:0 Bornemann (8.), 2:1 Ludwig (27./HE), 3:1 Yazici (42./FE), 4:1 Thüne (47.), 5:1 Fromm (74.), 5:2 Ludwig (87./FE).

RSV Göttingen 05 – SV Türkgücü Münden 2:0 (1:0).„Das war trotz der Niederlage ein Schritt nach vorne“, war SV-Trainer Thomas Naumann vor allem mit der Defensivleistung seiner Mannschaft sehr zufrieden. Diese hatte sich gegen spielerisch bessere Göttinger eine halbe Stunde schadlos gehalten, bevor sie durch ein unglückliches Eigentor von Ali Youssef in Rückstand geriet. „Außer eines Pfostenschusses hatte der RSV ansonsten keine Torchancen“, berichtete Naumann.

Was dann jedoch in der 65. Minute passierte, brachte den Trainer aus der Fassung. Im zweiten Spiel nach einer zehnmonatigen Sperre ließ sich Neuzugang Nasmi Alijaj erneut zu einer groben Tätlichkeit hinreißen und sah dafür vom Unparteiischen völlig zurecht die Rote Karte. „So etwas geht gar nicht, das gehört einfach nicht auf den Fußballplatz“, zeigte sich Naumann erschüttert. Dass die Göttinger kurz danach das 2:0 machten, geriet für ihn beinahe zur Nebensache. „Hätte es den Platzverweis nicht gegeben, wären wir hier mit einem knappen 0:1 weggefahren und alle hätten gut damit leben können“, sagte er. So aber bleibe ein ganz fader Beigeschmack.

SV Türkgücü: M. Özgen – Youssef, Wasmuth, Gökceoglu (25. Nasri), Ünal – Hasanovic (50. Alhassan) –Senel, O. Özgen, Pivac - Alijaj, Rezai.

Tore: nicht gemeldet.