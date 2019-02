SG mit zwei Neuzugängen in die Vorbereitung

Hedemünden – Mit zwei neuen Spielern ist Fußball-Kreisligaspitzenreiter SG Werratal in die Vorbereitung auf die am 17. März beginnende Rückrunde eingestiegen.

Neu im Kader von Trainer Alexander Winter ist mit Mustafa Parlak ein alter Bekannter. Der 32-jährige Göttinger spielte in der Saison 2017/18 für Kreisliga-Konkurrent SV Türkgücü Münden als Allrounder. Im vergangenen Sommer wechselte er zur SG Niedernjesa in die 1. Kreisklasse Süd, wo es für den aktuellen Tabellenvorletzten aber sportlich alles andere als rund lief. „Alexander Winter hat mich dann vom Konzept der SG Werratal überzeugt, sodass ich mich zu einem Wechsel hierher entschieden habe“, sagt Parlak.

Ebenfalls neu bei den Werratalern ist Jonas Winter. Der 17-jährige Sohn von Trainer Alexander Winter spielte im Jugendbereich zuerst beim OSC Vellmar und dann ab der B-Jugend beim SC Göttingen 05 (zuletzt als A-Jugendlicher in der Niedersachsenliga). „Ich freue mich sehr darauf, mit meinem Bruder Fabian zusammen in einer Mannschaft zu spielen und von meinem Vater trainiert zu werden“, sagt Jonas, den Alexander Winter für ein Riesentalent hält. „Er ist sowohl in de Abwehr als auch im Mittelfeld einsetzbar“, sagt der Coach, der seinen Spross als Ersatz für Flügelflitzer Dominik Wallner einplant. Jonas ist ab dem 8. April spielberechtigt, da er an diesem Tag seinen 18. Geburtstag feiert.

Auch wenn die Werrataler neben Dominik Wallner mit Felix Berthold und Timo Bülte zwei weitere Abgänge zu beklagen hatten, scheint man personell für das Vorhaben Wiederaufstieg also gut gerüstet zu sein. „Ich freue mich, dass sich auch einige Langzeitverletzte zurückgemeldet haben“, sagt Alexander Winter. Nicht nur sein Sohn Fabian will nach seiner Schulteroperation wieder eingreifen. Auch Hendrik Suslik, der sich im Derby gegen Türkgücü Münden schwere Gesichtsverletzungen zugezogen hatte, will zumindest wieder mittrainieren.

Testspiele: Am 10. Februar gegen den TSV Immenhausen, am 17. Februar gegen den FC Großalmerode, am 21. Februar gegen den GSV Eintracht Baunatal, am 28. Februar gegen die SG Reinhardhagen, am 2. März gegen den SV Nordshausen und am 9. März gegen die SG Drammetal.