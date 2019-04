SG Werratal geht unbeirrt ihren Weg

© Per Schröter

Gefahr für den SSV Neuhof: Der Schuss von Werratals Frederik Köhler landet aber am Außennetz.

Hedemünden/Göttingen – Mit einem hart erkämpften 3:0-Heimsieg über den SSV Neuhof haben die Kreisliga-Fußballer der SG Werratal ihre Tabellenführung verteidigt. Ein echtes Lebenszeichen kam vom abstiegsbedrohten SV Türkgücü Münden.

SG Werratal – SSV Neuhof 3:0 (0:0). Der Spitzenreiter tat sich zunächst enorm schwer gegen die tief und kompakt stehenden Gäste. Zwar hatte das Team von Trainer Alexander Winter deutlich mehr Ballbesitz und ließ die Kugel auch gut durch die eigenen Reihen laufen. Doch Torchancen blieben in der ersten halben Stunde Mangelware.

Erst als Winter seinen am Montag 18 Jahre alt gewordenen und damit endlich spielberechtigten Sohn Jonas einwechselte und taktische Umstellungen vornahm, entwickelten die Platzherren etwas mehr Zug zum Tor. Der erste Treffer fiel jedoch erst eine knappe Viertelstunde vor Schluss, als der überragende Kai Armbrust nach einem Freistoß von Cesur Yazici goldrichtig stand und den Abpraller über die Linie drückte. Nur zwei Minuten später sorgte Leon Fromm mit einem gefühlvollen Heber für die Vorentscheidung (79.). Den Sack endgültig zu machte weitere fünf Minuten später Marc Glatter nach schöner Vorarbeit des eingewechselten Fabian Winter. „Das war ein Arbeitssieg, den wir uns am Ende jedoch aufgrund der besseren Physis durchaus verdient haben“, war Alexander Winter zwar nicht mit dem Spielverlauf, zumindest aber mit dem Ergebnis zufrieden.

SG Werratal: Rippe – Guthardt, Parlak, Rudolph (F. Winter), Salman (36. J. Winter) – Yazici (80. Bornemann), Köhler, Wasmuth, Glatter – Fromm, Armbrust.

Tore:1:0 Armbrust (77.), 2:0 Fromm (79.), 3:0 Glatter (84.).

GW Hagenberg – SV Türkgücü Münden 2:2 (1:1). Mit nur elf (zum Teil auch noch angeschlagenen) Spielern angereist, ließ SV-Trainer Thomas Naumann von seiner Mannschaft 90 Minuten lang Beton anmischen. Mit einer Vierer-Abwehrkette, einem extrem defensiv ausgerichteten Sechser-Mittelfeld und ohne nominelle Sturmspitze waren die Mündener ausschließlich darauf bedacht, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten und mit Kontern den einen oder anderen Nadelstich zu setzen. Und diese Taktik ging auf! Nachdem Oguzhan Özgen die Gäste mit einem sehenswerten Freistoß in Führung gebracht (12.) und Kevin Taubert wenig später für die drückend überlegenen Hausherren ausgeglichen hatte (19.), wurden die Hagenberger immer ungeduldiger. Als Armin Hasanovic Türkgücü in der Nachspielzeit mit einem 22m-Kracher erneut ihn Führung brachte (90.+1), schien die Überraschung perfekt. Der Unparteiische ließ jedoch – nach Naumanns Meinung – ohne ersichtlichen Grund weitere fünf Minuten nachspielen und kurz vor Schluss war es Kevin Taubert, der den (am Ende hochverdienten) 2:2-Endstand perfekt machte

SV Türkgücü: M. Özgen – Oczelik, Youssef, Wasmuth, Ünal – Nasri, Rezai, O. Özgen, Hasanovic, Gökceoglu, Pivac.

Tore: 0:1 O. Özgen (12.), 1:1 Taubert (15.), 1:2 Hasanovic (90.+1), 2:2 Taubert (90.+6).