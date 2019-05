SG Werratal gewinnt Kreisligaduell gegen Türkgücü Münden nur knapp

Hann. Münden – Mit einem 1:0 (1:0)-Derbysieg beim abstiegsbedrohten SV Türkgücü Münden haben die Kreisliga-Fußballer der SG Werratal Ihre Tabellenführung weiter gefestigt. Mit Ruhm hat sich das Team von Trainer Alexander Winter dabei allerdings nicht gerade bekleckert.

„Das einzige, womit ich heute gut leben kann, sind die drei Punkte“, war Winter vom Auftritt seiner Mannschaft alles andere als begeistert. Und das völlig zu Recht! Was der Spitzenreiter da am Rattwerder vor den rund 100 Zuschauern, die mehrheitlich ihm die Daumen drückten, abgeliefert hatte, war tatsächlich ziemlich peinlich gewesen. Zwar war der Favorit schon früh nach einer Flanke von Linksaußen Jonas Winter und einem Kopfball von Sturmspitze Leon Fromm in Führung gegangen (5.). Doch außer viel Ballbesitz für sich zu verbuchen, brachten die Werrataler in den verbleibenden 85 Minuten nicht viel zustande.

„Wir müssen laufen!“, schrie Abwehrchef André Thüne schon nach einer halben Stunde und mahnte seine Mitspieler, „nicht arrogant zu spielen“. Ein Aufruf, der im Nichts verhallte.

Hauptgrund dafür, dass sich der Spitzenreiter so enorm schwer tat, sich gute Torchancen zu erspielen, war jedoch nicht nur die Überheblichkeit, mit der er die Aufgabe angegangen war. Ihren Teil dazu bei trug auch die gut stehende Abwehr der Gastgeber, die von ihrem Interimscoach Taner Derebasi (der bisherige Trainer Thomas Naumann hatte – wie berichtet – unter der Woche sein Amt niedergelegt) glänzend eingestellt worden war. Dabei spielte Routinier Ercan Özcan eine tragende Rolle, der erstmals in dieser Saison neben Oliver Wasmuth als Innenverteidiger aushalf und gleich eine ganz starke Partie spielte. „Wir haben unseren Plan gut umgesetzt, tief zu stehen, die gegnerischen Angreifer nicht hinter unsere Abwehr kommen und die Werrataler nur mit Fernschüssen abschließen zu lassen“, sagte Derebasi, der sich über „das ganz unglückliche und unnötige“ Gegentor ärgerte. Und hätte seine Mannschaft ein wenig Glück gehabt, wäre sie sogar mit etwas Zählbarem vom Platz gegangen. Kurz nach dem Seitenwechsel schloss Oguzhan Özgen ein sehenswertes Solo mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze ab, den SG-Keeper Eric Wiegand jedoch mit einer Glanzparade zur Ecke klären konnte. So jedoch stand am Ende ein Werrataler Sieg zu Buche, der aufgrund der Spielanteile zwar völlig in Ordnung ging, auf den die Spieler des Spitzenreiters aber nicht wirklich stolz sein dürften.

SV Türkgücü Münden: M. Özgen – Gökceoglu (29. H. Demircan), Özcan, Wasmuth, Ünal – Ozcelik – Nasri (77. Saberi), Hasanovic, O. Özgen, A. Demircan (85. Vion) – Aliaj. SG Werratal: Wiegand – Guthardt, Thüne, Parlak, Beckel – J. Winter, Wasmuth (46. Buhre), Yazici, Salman – Fromm (77. Camara), Bornemann (90. Reinfeld). Tor: 0:1 Fromm (5.).