SG Werratal kann den Sekt kalt stellen

Hedemünden – Fußball-Kreisligist SG Werratal kann den Sekt für die Meisterfeier schon mal kalt stellen. Mit dem 3:1 (1:0)-Heimsieg im Spitzenspiel über den SV Rotenberg hat der Tabellenführer fünf Spieltage vor Saisonschluss den Vorsprung auf den Verfolger auf sieben Punkte ausgebaut.

Der sofortige Wiederaufstieg in die Bezirksliga ist dem Team von Trainer Alexander Winter sogar nur noch theoretisch zu nehmen. Bei 15 Zählern Vorsprung auf den Tabellendritten SV Breitenberg fehlt den Werratalern noch ein Punkt aus den letzten fünf Spielen, um auf der ganz sicheren Seite zu sein.

Es war die erwartet packende Begegnung, die die rund 250 Zuschauer auf dem Sportplatz in Hedemünden zu sehen bekamen. Der Tabellenzweite aus Rotenberg, der in der Vorsaison zusammen mit der SG aus der Bezirksliga abgestiegen war und der aller Wahrscheinlichkeit nach auch zusammen mit den Werratalern dorthin zurückkehren wird, zeigte von Beginn an, dass er etwas Zählbares mit zurück ins Eichsfeld nehmen wollte. Mit dem Messer zwischen den Zähnen nahmen sie jeden Zweikampf an und machten es den technisch besseren Platzherren damit schwer, ihr Spiel aufzuziehen. Vor allem Kai Armbrust, der nach zweiwöchiger Verletzungspause wieder von Anfang an spielte, hatte gegen den kopfballstarken und körperlich robusten Pascal Bigalke einen schweren Stand.

Nachdem vor dem Rotenberger Tor eine halbe Stund lang kaum ernsthaft Gefahr geherrscht hatte, sorgte Cesur Yazici mit einem Genistreich für die zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschende SG-Führung. Als der Linksaußen aus dem Augenwinkel sah, dass SV-Keeper Hass zu weit vor seinem Kasten stand, zog er einfach mal aus über 30 Metern ab und sein Schuss senkte sich über Hass hinweg in die Maschen (35.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs legten die Gäste noch einmal einen Gang zu und kamen durch Andre Diederich zum inzwischen verdienten Ausgleich. Sein Freistoß aus Nähe der Mittellinie senkte sich über den etwas unglücklich aussehenden Fabian Rippe hinweg ins lange Eck (57.). Anschließend lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch mit Chancen hüben wie drüben – mit dem besseren Ende für die SG. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit war Marc Glatter nach einem Eckstoß von Yazici mit dem Kopf zur Stelle und wuchtete das Leder zum 2:1 in die Maschen. Und in der Schlussminute nutzte Leon Fromm einen Patzer von Torwart Hass und machte mit dem 3:1 endgültig den Sack zu.

SG Werratal: Rippe – Beckel (89. Bornemann), Thüne, Parlak (46. J. Winter), Guthardt – Yazici, Wasmuth, Buhre (70. Rudolph), Glatter – Fromm, Armbrust.

Tore: 1:0 Yazici (35.), 1:1 Diederich (57.), 2:1 Glatter (88.), 3:1 Fromm (90.). per