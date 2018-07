SG Werratal will mit starken Neuzugängen gleich wieder aufsteigen

Lippoldshausen. Von der Niedergeschlagenheit nach dem Abstieg in die Fußball-Kreisliga war beim Trainingsauftakt der SG Werratal nichts mehr zu spüren. 12 neue Spieler wurden begrüßt.

Den Verein hat der Ehrgeiz gepackt und er scheint besser aufgestellt zu sein als noch vor Jahresfrist. Somit gibt es eine klare Vorgabe: den sofortigen Wiederaufstieg.

„Da wird es bei uns keine Ausreden geben, auch wenn vier, fünf andere Mannschaften auch sehr stark sein dürften“, sagt Trainer Alexander Winter, der trotz Abstiegs blieb. „Vorstand und Förderverein haben super gearbeitet. Wir haben Top-Neuzugänge und zugleich den Stamm der alten Mannschaft gehalten. Außerdem konnten wir das Mannschaftsumfeld stärken, unter anderem mit meinem Co-Trainer Jürgen Eisfeld. Deshalb wird jede Niederlage für uns wie ein Stich sein.“

Abgänge gibt es nur wenige, wobei auch sie Alexander Winter nach eigener Aussage schmerzen: Dennis Waldeck hat eine gute Serie gespielt, geht aber zur SG Reinhardshagen, der talentierte Torhüter Niklas Görg zum Tuspo Gimte; genauso wie Leon Hesske. Bahattin Savran spielt künftig für Türkgücü Münden und Abwehr-Routinier Kai Dittrich möchte kürzertreten.

Die neue Mannschaft hat in der Offensive fast schon ein Überangebot: Neben den etablierten Marc Glatter und Fabian Winter kamen unter anderen Leon Fromm sowie die Rückkehrer Kai Armbrust und Ruslan Wagner hinzu – allesamt Neuzugänge, die man in der Kreisliga suchen muss und die die Torflaute der Abstiegssaison beheben sollen. Der Konkurrenzkampf wird groß sein, was den Trainer natürlich freut: „Da darf dann keiner beleidigt reagieren, wenn er mal nicht spielt.“

Während der Saison will der Coach dreimal pro Woche trainieren lassen; auch das liegt über dem Standard der Kreisliga. Genauso wie das angedachte und vermutlich sehr offensiv ausgerichtete 3-4-3-System, das allen Sturmtalenten genügend Einsatzzeiten bieten dürfte. Auch die 2. Mannschaft soll durch die neuen Spieler gestärkt werden. Trainer wird Stephan Meyer sein, der von Winter zugleich als weiterer Co-Trainer der Ersten geführt wird.

Die Zugänge: Co-Trainer Jürgen Eisfeld, Leon Fromm (Tuspo Gimte), Ruslan Wagner (Türkgücü), Hüseyen Salman (SG Reinhardshagen), Cesur Yazici (Türkgücü), Mirko Wasmuth (1. FC Gimte), Kevin Richter (eigene Zweite), (vorne von links) Alexander Beckel (Türkgücü), Kevin Camara (Tuspo Gimte), Eric Wiegand (SG Kleinalmerode/H. II), Leon Gries (SG Kleinalmerode/H. II), Kai Armbrust (Tuspo Gimte) und Janek Guthardt (SG Ziegenhagen/Ermschwerd)

Erster Test-Termin: Sonntag, 15 Uhr, Hedemünden; Spiel gegen Sparta Göttingen im Rahmen des Göttinger Sparkassencups.