Start beim Dransfelder Hallencup

Bereits zum sechsten Mal richtet der DSC Dransfeld in der Sporthalle Lange Trift sein Hallenfußballturnier um den Rialto-Cup aus. Für das dreitägige Turnier haben 16 regionale und überregionale Teams gemeldet.

Wie bereits bei den fünf Auflagen zuvor ist es den Gastgebern auch diesmal gelungen, ein attraktives Teilnehmerfeld zusammenzustellen. „Besonders wichtig ist es uns, dass möglichst viele Mannschaften aus der Nachbarschaft dabei sind“, betont Organisationsleiter Mario Peschke. Dazu zählen neben zwei Vertretungen des gastgebenden DSC in diesem Jahr der TSV Jühnde, der FC Niemetal, die SG Grefenburg/Niemetal II, der TuSpo Weser Gimte und die U19 der SG Werratal. Mit von der Partie ist auch wieder die Jugendhilfe Südniedersachsen (JSN) aus Northeim, die wie schon in den vergangenen drei Jahren mit einem Flüchtlingsteam an den Start geht.

Titelverteidiger ist der FC Niemetal, der sich vor einem Jahr den Pokal erst im Neunmeterschießen gegen die zweite Vertretung von Gastgeber DSC Dransfeld sicherte und der auch diesmal wieder zu den Favoriten zu zählen sein dürfte. Zu den Titelkandidaten zu rechnen sind aber sicher auch wieder die Dransfelder selbst, die 2015 und 2016 in eigener Halle triumphierten sowie die Kreisliga-Kicker des TuSpo Gimte.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit der Vorrundengruppe „Rewe Schelper“ (DSC Dransfeld II, TSV Jühnde, SG Grefenburg/Niemetal II, VfB Uslar, FC Grone U19 und Ajax Van Damme). Am Samstag ab 15 Uhr spielen in Gruppe „Bergmanns“ der FC Niemetal, FC Kreiensen/Greene, SV Groß Ellershausen, JSN Northeim und SV BW Farnstädt sowie in Gruppe „Friseur M&M Cut“ der DSC Dransfeld II, der TuSpo Weser Gimte, die SG Werratal U19, der FC Lindenberg-Adelebsen sowie die SG TSV Büttstedt ums Weiterkommen. Aus der ersten Vorrundengruppe erreichen die drei bestplatzierten Teams, aus den anderen beiden Gruppen jeweils die ersten beiden und der beste Dritte die Endrunde, die dann am Sonntag ab 14 Uhr in zwei Vierergruppen ausgespielt wird.

Die Spielzeit beträgt in allen Begegnungen zwölf Minuten. Die Halbfinals sind für Sonntag ab 16.45 Uhr geplant, das Finale soll um 17.36 Uhr beginnen. per