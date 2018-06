Torjäger Mielenhausen kommt zum DSC Dransfeld zurück

© Per Schröter

So wurde er vor einem Jahr verabschiedet: Jetzt ist Benjamin Mielenhausen wieder da.

© Per Schröter

Dransfeld. Fußball-Kreisliga-Absteiger DSC Dransfeld hat künftig wieder einen echten Torjäger in seinen Reihen: Benjamin Mielenhausen kommt aus der Landesliga zurück.

Mielenhausen stand für die erfolgreichsten Jahre der Dransfelder Fußballer in der jüngeren Vergangenheit. Im Sommer 2017 verabschiedete er sich in Richtung SC Hainberg. Doch jetzt ist der 31-Jährige zurück. Noch vor dem Saisonende der Kreisliga gab Mielenhausen auf Nachfrage zu Protokoll: „Ja, ich spiele in der nächsten Saison wieder für den DSC.“

Das hebt die Laune in Dransfeld, besonders nach dem bereits feststehenden Abstieg in die 1. Kreisklasse. Denn jedem ist klar, dass ein Benjamin Mielenhausen für die 1. Kreisklasse eine Attraktion darstellen dürfte. „Vielleicht hat diese Geschichte ja eine Signalwirkung auf andere Spieler“, meint DSC-Geschäftsführer Friedel Rehkop. „Das zeigt ja, dass wir den aktuellen Leistungsstand nicht nur verwalten wollen, sondern auf attraktiven Fußball setzen.“

Mielenhausen spielte bei Landesligist SC Hainberg eine gute Saison. Beim Aufsteiger, der überraschend den fünften Platz belegte, kam er auf sechs Tore und war damit hinter Niklas Pfitzner (11) und Rolf Ziegner (9) drittbester Schütze. „Der Abstieg aus der Kreisliga ist zwar nichts so schön, aber ich wohne ja in Dransfeld und ich habe immer den Kontakt gehalten“, meinte der Stürmer zu seiner bevorstehenden Rückkehr, die er ausschließlich als Spieler plane.

Trainer Helmut Rehbock soll nämlich nach den Worten von Friedel Rehkop auch nach dem Abstieg im Amt bleiben. Kleinigkeiten seien aber noch zu klären.

Benjamin Mielenhausen hatte vor der Saison 2014/15 das DSC-Team von Rehbock übernommen. Als Spielertrainer erzielte er in seiner ersten Saison, die als Tabellensiebter abgeschlossen wurde, 31 Tore. In den beiden Spielzeiten danach traf Mielenhausen noch 18- und 19-Mal. Beste DSC-Platzierung war 2016/17 der fünfte Rang und die einhergehende Qualifikation für die eingleisige Kreisliga.