Türkgücü Münden dreht Kreisliga-Derby in Dransfeld

Dransfeld. Türkgücü Münden gewann am Freitagabend das wichtige Derby der Fußball-Kreisliga beim DSC Dransfeld mit 5:1 (0:1). Auf Touren kamen die Gäste aber erst in der zweiten Halbzeit

Die Gastgeber konnten zum ersten Mal in der Rückrunde auf Sebastian Mielenhausen zurückgreifen, der im rechten Mittelfeld auflief. Trainer Helmut Rehbock wollte es gegen die klar favorisierten Gäste zunächst mit drei Abwehrspielern versuchen, stellte aber schnell auf eine Viererkette um – Mario Rühl rückte von der zweiten Sechserposition auf Linksaußen. So unterband der DSC die zu Beginn bei Türkgücü gut funktionierenden Flügelläufe.

Die Mündener fielen in der Offensive durch zahlreiche ungenaue Pässe auf. So hatten es die abstiegsgefährdeten Dransfelder nicht schwer, die Angriffe zu stoppen. Und sie schafften es sogar mehrmals, sehr gefährlich nach vorne umzuschalten. Eine dieser Szenen führte zur überraschenden Dransfelder Führung. Nach 17 Minuten drang der junge Justus Ilse rechts in den Mündener Strafraum ein und schoss. Torhüter Murat Özgen parierte zwar, doch sprang der Ball so vehement gegen Ilhan Özcans Kopf, dass er von dort ins eigene Netzt sprang (17.). Der DSC hätte jetzt sogar aus eigener Kraft nachlegen können. Die größte Möglichkeit bei den zu diesem Zeitpunkt gefährlichen Kontern hatte Justus Ilse, der eine Maßflanke von Jascha Marczak per Direktabnahme neben den Kasten setzte.

Zielstrebiger und vor allem konzentrierter kam Türkgücü Münden aus der Kabine. Jetzt sorgte der DSC zu selten für Entlastung. Beim Mündener Ausgleich fehlte im Dransfelder Strafraum die Zuordnung: Muhammed Ozcelik flankte von rechts und im Zentrum fühlte sich niemand für Alex Beckel zuständig, der ungehindert einköpfte (51.).

Türkgücü ab sich damit natürlich nicht zufrieden. Die Gäste machten weiter Druck, und sie profitierten von einem Torwartfehler beim Herauslaufen gegen die tiefstehende Sonne. Nutznießer war Winter-Neuzugang Demirtas, der zum 1:2 abstaubte. Die Vorentscheidung zu Gunsten der Gäste fiel umgehend. Diesmal hatte Ruslan Wagner keine Mühe, eine Panne in der DSC-Hintermannschaft auszunutzen (57.). Der est war Zugabe.

DSC: M. Eisfeld - Worbs (63. St. Eisfeld), Eilers, S. Schob, Rühl - Peschke - Mielenhausen, Noureddine, Marczak - Ilse (57. Salou), Vasiljevic (57. D. Schob)

Türkgücü: Özgen - Ozcelik, Özcan, Wasmuth, Beckel - Y. Yazici, Polat, Seyit (80. Demir), Demirtas - Buongiorno, Wagner. Tore: 1:0 Eigentor, 1:1 Beckel (51.), 1:2 Demirtas (55.), 1:3 Wagner (57., 1:4 Wagner (80.), 1:5 Demir (89.).